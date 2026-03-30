Cómo se escribe obtener o ovtener

Mucha gente duda al escribir ciertas palabras que suenan igual o muy parecido. Es normal. El español está lleno de pequeños detalles que, si no los tienes muy interiorizados, pueden hacerte tropezar. Uno de esos casos bastante comunes es el de “obtener” u “ovtener”. A simple vista, ambas podrían parecer correctas.

La forma correcta es “obtener”, con “b”. Siempre. Sin excepción.

Definiciones básicas

Obtener tiene unas definiciones que podemos adaptar a cada uno de nuestros textos, toma nota de estos ejemplos:

Alcanzar, conseguir y lograr algo que se merece, solicita o pretende. Quieres obtener siempre la primera posición.

Tener, conservar y mantener. Obtendrás beneficios a largo plazo.

Fabricar, extraer un material o producto con ciertas cosas o de cierta manera. Del carbón se obtienen los diamantes.

Con estas definiciones podremos entender mejor el verbo obtener, perteneciente a la segunda conjugación y en forma de infinitivo en este caso. Se escribe con ‘b’ cuando va seguida de consonante o final de palabra, en este caso le sigue una ‘t’. No hay forma de equivocarse si seguimos las normas ortográficas básicas.

¿Por qué las dudas?

Si lo piensas un momento, tiene sentido que genere dudas. Cuando hablamos, no distinguimos claramente entre ambas letras. No hay una pista sonora que nos ayude. Todo depende de la memoria visual de la palabra o de conocer su origen.

“Obtener” viene del latín obtinēre. Ese prefijo “ob-” ya te da una pista clara de por qué se escribe con “b”. Lo mismo pasa con otras palabras que comparten ese inicio: “observar”, “obligar”, “obvio”. Todas llevan “b”. Es un patrón que conviene recordar.

Este es un verbo de mucho uso, lo usamos casi sin pensar. Y justo por eso, cuando hay que escribirlo, aparecen los errores. Pasa mucho en mensajes rápidos, redes sociales o incluso en trabajos escritos con prisas. Escribes como hablas, y como no hay diferencia sonora, eliges al azar. Y claro, a veces sale mal.

Trucos prácticos

Un truco sencillo para evitar este error es asociar “obtener” con otras palabras que sabes que llevan “b”. Por ejemplo, “obligar”. Ambas empiezan igual. Si recuerdas una, puedes apoyarte en la otra. Funciona mejor de lo que parece.

También ayuda leer más. Suena típico, sí, pero es real. Cuanto más ves una palabra escrita correctamente, menos dudas tienes al usarla. Tu cerebro la reconoce al instante.

Otra cosa importante: no te obsesiones. Todos cometemos errores ortográficos de vez en cuando. Incluso personas que escriben a diario. La diferencia está en corregirlos y aprender de ellos.

Y este, en concreto, es fácil de corregir una vez lo tienes claro. Porque escribir bien no es solo cuestión de reglas. También tiene que ver con claridad, con confianza y con cómo transmites lo que quieres decir. Una palabra mal escrita puede distraer, incluso restar credibilidad.

Sinónimos de obtener

Tener muy claros los sinónimos de la palabra obtener nos ayudará a enriquecer nuestro vocabulario y conseguir darle ese toque de atención que necesitamos. Pulir un poco un texto y evitar repetir las mismas expresiones o palabras una y otra vez. Toma nota de estos ejemplos para poder utilizar el verbo obtener de la mejor forma posible.

Lograr lo que se quiere: lograr, alcanzar, conseguir, conquistar. Alcanzaron el éxito en su carrera profesional.

Extraer, fabricar, producir, sacar, elaborar, hacer. En esas minas del fondo se saca el carbón.

Recibir lo que se merece: Recibir, ganar. Juan recibió un premio por sus esfuerzos.

Adquirir una cosa: adquirir, comprar. Puedes adquirir un descuento si compras dos productos iguales.

Conjugación del verbo obtener

Si vemos un poco la conjugación del verbo obtener seremos mucho más conscientes de la forma de escribirse que tiene. Repetir muchas veces una misma palabra puede servirnos para no cometer los mismos errores. Vamos a ver cómo se conjuga con las distintas personas gramaticales.

Yo obtengo

Tú obtienes

Él obtiene

Nosotros obtenemos

Vosotros obtenéis

Ellos obtienen

Con estos pasos y elementos no puedes fallar. Nunca volverás a tener ninguna duda a la hora de escribir. Aprenderás la regla de la ‘b’ antes de vocal que te llevará a solucionar esta y alguna otra duda ortográfica. El primer paso hacia la eliminación de esas molestas faltas a la hora de escribir habrá empezado.