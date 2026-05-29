La ecuación en la que más fallan los alumnos en la PAU de matemáticas

Miles de alumnos se enfrentarán la semana que viene a la PAU o prueba de acceso a la universidad. Eso genera muchos nervios, aunque es cierto que sobre el 96% de los alumnos la supera. La fase de acceso obligatoria mantiene su estructura habitual: los alumnos se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía, Lengua Extranjera II y la materia específica de la modalidad cursada en 2.º de Bachillerato.

En la Comunidad de Madrid, comienza el 1 de junio con tres franjas y dos pausas entre cada examen. Muchos alumnos se preparan para sacar la mejor nota posible en este examen, pero todos son conscientes de las asignaturas más difíciles de la prueba. Matemáticas suele sobresalir por un tipo de ejercicio que suele provocar muchos fallos: los sistemas de ecuaciones con parámetros.

Eso provoca que en el examen de la PAU, el alumno tenga que discutir casos según el valor del parámetro de la ecuación; hay que detectar si hay solución única, infinitas o ninguna; evitar errores de signos y justificar la solución (además de calcularla). Eso suele ser algo que los profesores señalan como errores más frecuentes y que luego penalizan en una nota por la que muchos pelean porque sea buena de cara a entrar en ciertas universidades.

El examen de Matemáticas de la PAU

La estructura del examen sigue teniendo una estructura bastante definida. Consta de 4 preguntas, cada una de 2,5 puntos, lo que suma un total de 10 puntos. Los bloques de los ejercicios son Probabilidad y estadística, Álgebra, Análisis y Geometría. Un dato a tener en cuenta es que no todas las preguntas son iguales.

Una de las claves es que no basta con aplicar fórmulas de memoria, por lo que hay más contexto, más interpretación y menos ejercicios de plantilla. Se trata de un examen de 90 minutos y hay varios aspectos importantes, como justificar los pasos, la presentación, el orden o las faltas de ortografía.