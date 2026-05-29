Ni Sócrates ni Nietzsche: estos son los 5 autores más frecuentes en el examen de Selectividad de Filosofía

Cada año, miles de estudiantes de Bachillerato repiten la misma pregunta antes de enfrentarse a la temible PAU: ¿qué filósofos son los que más aparecen en Selectividad? Aunque hay muchos que piensan que son Nietzsche o Sócrates los que aparecen con más frecuencia en Selectividad, la realidad es que no. Los estudios que se han hecho de exámenes anteriores muestran que hay varios autores que se repiten bastante en el examen de Historia de la Filosofía, por la importancia de su pensamiento en la cultura occidental.

Platón

Si existe un nombre que es imprescindible en Selectividad, es Platón. El filósofo ateniense sigue siendo uno de los filósofos más recurrentes en prácticamente todas las comunidades autónomas. Sus teorías sobre el mundo sensible y el mundo de las Ideas, la justicia o el conocimiento aparecen tanto en preguntas de teoría como en los comentarios de texto.

Los profesores de filosofía destacan que Platón es muy útil para relacionar conceptos con otros autores como Descartes, Kant o Nietzsche. La teoría de la caverna sigue siendo una de las más repetidas en los exámenes de Historia de la Filosofía.

Descartes y el pensamiento moderno

Otro de los filósofos más frecuentes es René Descartes. El filósofo francés es muy frecuente por ser considerado el padre de la filosofía moderna y uno de los autores más fáciles de relacionar con problemas actuales sobre el conocimiento, razón y verdad.

Su famosa frase «pienso, luego existo» sigue siendo una de las frases más estudiadas de toda la historia de la filosofía. Los exámenes se suelen centrar especialmente en el racionalismo y la duda metódica.

Además, los profesores que corrigen estos exámenes valoran de forma positiva que muchos de los estudiantes sepan comparar el racionalismo cartesiano con el empirismo posterior de autores como Hume.

Kant y Marx los favoritos del XIX

Kant sigue siendo otro de los grandes clásicos de la Selectividad. Sus teorías sobre el conocimiento, la ética y la libertad aparecen de forma recurrente en los exámenes debido a su enorme influencia en la filosofía contemporánea.

Muchos estudiantes consideran que Kant es uno de los autores más difíciles, pero también uno con el que se consigue obtener una buena nota, porque permite desarrollar una respuesta muy completa y compararlo con otro autor.