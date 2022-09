Cómo se escribe abatar o avatar

Las letras B y V pueden ser confusas por su pronunciación prácticamente idéntica, sobre todo en palabras poco comunes. Algunas palabras pierden significado si se elige la incorrecta y otras pueden cambiarlo por uno completamente diferente. En este caso lo correcto es escribir avatar, mientras que abatar no tiene ningún significado, por lo que se le considera un error de ortografía que se recomienda evitar.

Avatar es una palabra que se adoptó en el español desde el francés y que puede usarse en diferentes contextos. Es un sustantivo y todos sus usos pueden entenderse desde el origen de la palabra.

Etimología de avatar

Como hemos visto, la palabra se adoptó al español del francés, pero su origen está en el sánscrito avatâra. Esta se usa para referirse a un dios encarnado o manifestado en un ser humano. Sobre todo, porque se forma de avah (abajo) y tarah (tránsito), es decir, el descenso de un ser divino a la tierra.

El ser divino al que hace referencia la palabra es Vishnu, que en el hinduísmo es el guardián de la armonía que protege a la gente. Este se presenta y reencarna en distintas personas en la tierra, las cuales son a las que se les conoce como avatares.

Las definiciones de avatar

Una vez que se conoce el origen de la palabra las definiciones cobran sentido. La primera es la de cambio, nueva etapa, acontecimiento o vicisitud. Es común escucharla en: “los avatares de la vida” en referencia los cambios que se presentan. Se relaciona con su origen por los cambios a las distintas reencarnaciones.

El otro uso de avatar es el de una identidad virtual de una persona. Esta puede ser en una red social, como la imagen que se coloca para identificarse, o el personaje que se elige controlar en un videojuego. Esto es una clara referencia al dios manifestándose en una persona.

Algunos ejemplos prácticos

Aunque no es una de las más comunes, nunca se sabe cuándo llegará a uno de tus textos, entre todas las demás palabras al escribir.

Vicisitud o acontecimiento contrario al desarrollo o la buena marcha de algo. Los avatares de la vida nadie los sabe, son ejemplos de una especie de destino incierto al cual nos enfrentamos como seres humanos, en manos del universo estamos.

Identidad virtual que escoge el usuario de una computadora o de un videojuego para que lo represente en una aplicación o sitio web. He puesto un nuevo avatar en el foro, me he decidido por una imagen un poco subida de tono, es posible que me la censuren, estaré atenta para no perder de vista la conversación y cambiarla si es necesario.

Sabiendo que avatar tiene dos definiciones las posibilidades de escribir mucho mejor son enormes. Solo tendremos que fijarnos un poco más y no cometer el error de estar pendiente de una serie de elementos que no son correctos, aprende a escribir avatar con ‘v’ y no volver a equivocarte nunca.