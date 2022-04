¿Quién dijo que la cortina del baño tenía que romper la estética del baño? Zara Home vende por 6 euros el producto que hará que tu baño sea completamente diferente. Aportará estilo, tiene un precio de locos y lo mejor, es que es de lo más práctico.

El producto de Zara Home que transformará tu baño

Si necesitas una cortina de baño, pero no quieres renunciar a un baño de diseño, este set de 12 anillas para cortinas de baño es un imprescindible. Son de metal y tienen un bonito diseño que aportará un toque minimalista y práctico a la hora del baño.

Son fáciles de colocar e incluyen un cómodo cierre para que puedas retirar la cortina y limpiarla para que vuelva a lucir impecable. Además, al ser de metal resistirán perfectamente y se mantendrán perfectas durante años. Son el complemento que tu cortina de baño necesita, así no tendrás que romper la estética del baño con anillas aparatosas o de plásticos.

Elevarás el look general de tu baño y su diseño hará que puedas moverla y abrirla sin dificultad en todo momento. Las anillas para las cortinas de baño son todo un básico que no falta en casa, pero si podemos añadirle un diseño elegante y comprarlo por solo 6 euros, no hay más que hablar. ¡Te quedarán increíbles y volverás a estrenar baño sin gastar!

¿Cómo mantener la cortina del baño como nueva?

La cortina del baño es un básico en la rutina diaria, la usamos sin parar, es por eso que estos consejos para mimarla y mantenerla como nueva te ayudarán a tener una cortina bonita durante más tiempo:

Compra una cortina de baño que puedas limpiar fácilmente , así podrás añadirla a la lavadora y mantenerla impecable por mucho uso que le des. Normalmente pueden lavarse a baja temperatura, todo dependerá del tejido de la tuya.

Añade unas anillas resistentes, como las de Zara Home para no tener que cambiarlas a menudo. Conseguirás un look general más elegante y tu baño respirará estilo.

Aclara bien la cortina de baño después de cada ducha o baño para evitar que se queden residuos de jabón u otros restos. Así lucirá perfecta durante el día a día.

Si puedes, ventila el baño para que la humedad no se acumule, evitarás la condensación y no tendrás que estar pendiente de que aparezcan manchas o moho en la cortina.

¿Te animas a dar un nuevo aire a tu baño? Conseguirás un espacio mucho más actual y solo tendrás que gastar 6 euros, es un chollazo que no puedes dejar pasar. Ya es momento de renovar las anillas de tu cortina que seguro que llevan meses o incluso años en tu baño, el cambio le sentará de maravilla y podrás estrenar nuevo baño otra vez.

Un cambio de lo más sencillo, pero que marcará la diferencia en tu baño. Este producto de Zara Home es de lo más práctico y tiene un precio increíble, así que anímate a renovar tu baño por solo 6 euros. ¡Te quedará de revista!