Zara Home tiene los pijamas más elegantes y baratos del mercado

Los pijamas y camisones son muy importantes en el día a día, sea cual sea el estilo que utilices, ya que aunque hay personas que duermen con cualquier camiseta que encuentren por casa, lo cierto es que nada como ponerse una prenda que ha sido específicamente diseñada para dormir, ya que le sacaremos más partido. Hoy te mostramos los pijamas baratos de Zara Home que son también súper elegantes y que te darán un look espectacular, porque a la cama también se puede ir con estilazo y diseños increíbles.

Aunque es una tienda especializada en artículos de decoración y para el hogar, en Zara Home puedes encontrar también algunas cositas de ropa que nada tienen que envidiar a lo que tiene a la venta su «hermana mayor» Zara. La tienda gallega cuenta con una sección textil muy interesante donde encontrarás no sólo textiles para decorar el hogar, también algunos para salir a la calle o, como en este caso, para dormir.

5 pijamas baratos de Zara Home que te darán un toque de elegancia

Camisón algodón entredós

Esta preciosa prenda es un camisón 100% algodón con detalle de entredós bordado tanto en el escote como en el bajo. Tiene un precio de 25,99€ y entre sus recomendaciones de cuidados están lavar a máquina máximo 30ºC con centrifugado corto, no utilizar lejía ni blanqueadores, planchar a máximo 110ºC, no secar en secadora y no realizar limpieza en seco.

Camisón tirante ancho

En este caso se trata de un camisón blanco 100% algodón con tirante ancho y un precio de 29,99€. En cuanto a sus recomendaciones de cuidados, se debe lavar a máquina máximo 30ºC con centrifugado corto, no utilizar lejía ni blanqueadores, planchar a máximo 110ºC, no secar en secadora y no realizar limpieza en seco.

Camisón algodón bordados

Este precioso camisón, también de color blanco y con mucho estilo, una prenda en 100% algodón con detalles como sin mangas, apertura frontal con botones y bordados florales. Tiene un precio de 29,99€, y el fabricante recomienda para sus cuidados lavar a máquina a un máximo de 30ºC, no utilizar lejía ni blanqueadores, no realizar limpieza en seco, no secar en secadora y planchar a un máximo de 110ºC.

Camisón abertura lateral

Este bonito camisón 100% algodón tanto en el exterior como en el forro tiene detalles como abertura lateral y acabado en pespunte, con un precio de 39,99€. Para sus cuidados se recomienda lavar a máquina a un máximo de 30ºC con un centrifugado corto, no usar lejía ni blanqueadores, planchar a un máximo de 110ºC, no secar en secadora y no realizar limpieza en seco.

Camisón algodón bordados

El último de los pijamas baratos de Zara Home que te recomendamos es este precioso camisón blanco sin mangas y con detalle de bordados florales, confeccionado en 100% algodón. Tiene un precio de 29,99€ y las recomendaciones para sus cuidados son lavar a máquina a máximo 30ºC con centrifugado corto, no usar lejía ni blanqueadores, no realizar limpieza en seco, no secar en secadora y planchar a máximo 110ºC.