Si eres un amante de la cocina, seguro que has oído hablar de los robots de cocina, esos electrodomésticos inteligentes que te ayudan a preparar todo tipo de recetas con solo pulsar un botón. Entre los más populares se encuentran los de Lidl o los de Thermomix. Sin embargo, estos robots pueden ser algo caros. Por ello, si quieres tener un robot de cocina que te ofrezca las mismas prestaciones, o incluso mejores, por mucho menos dinero estás de suerte, porque Xiaomi revienta a Lidl y Thermomix con su robot de cocina más barato y que seguro que vas a querer tener.

El robot de cocina más barato de Xiaomi

¿Te gustaría tener un robot de cocina que te permita preparar todo tipo de platos con facilidad, rapidez y precisión? ¿Y si además te dijéramos que tiene un precio muy inferior al de sus competidores más famosos? Pues no es una utopía, es una realidad. Se trata del Xiaomi Smart Cooking Robot, el chef maestro de Xiaomi que ha llegado para revolucionar el mercado de los robots de cocina y que puede ser tuyo ahora por muchos menos ya que PC Componentes lo vende con un descuento especial e insuperable.

¿Qué es el Xiaomi Smart Cooking Robot?

El Xiaomi Smart Cooking Robot es un robot de cocina multifunción que te permite cocinar, saltear, moler, amasar, pesar, vaporizar y mucho más. Tiene un diseño elegante y compacto, que ocupa poco espacio en tu cocina y se adapta a cualquier estilo. Un robot de cocina que tiene una potencia de 1700 W y su control preciso de la temperatura de cocción es de 35 a 180ºC por lo que te garantiza unos resultados óptimos en cada receta.

¿Qué ventajas tiene el Xiaomi Smart Cooking Robot?

El Xiaomi Smart Cooking Robot tiene muchas ventajas que lo hacen destacar frente a otros robots de cocina como algunos de los mejores modelos de Lidl o de Thermomix. A continuación te enumeramos algunas de las ventajas que tiene este robot de cocina de Xiaomi:

: Como ya hemos mencionado, el Xiaomi Smart Cooking Robot tiene un precio de , lo que supone un 31% de descuento sobre su precio original de 1.199,99 €. Esto lo convierte en uno de los robots de cocina más completos y baratos que podemos encontrar en el mercado, especialmente cuando se compara con los de Thermomix cuyos últimos modelos pueden superar fácilmente los 1.000 euros. Funciones : El Xiaomi Smart Cooking Robot tiene más funciones que sus competidores, ya que puede saltear y moler gracias a su motor de reluctancia conmutado , que transmite la potencia directamente y tiene una velocidad de rotación que oscila entre 40 rpm y las 12 000 rpm. Además, puede cocinar hasta 3 platos y 1 sopa a la vez , gracias a la combinación de la olla principal, una vaporera y un cestillo y que es algo que no se da en la mayoría de robots de cocina de modo que además de ser el más barato puede ser también el que te permita ahorrar más tiempo.

: El Xiaomi Smart Cooking Robot tiene , que te permite medir los ingredientes y los condimentos con una precisión de 1 g, sin necesidad de hacerlo a ojo. También tiene un sistema de cocción automática y precisa, que calcula de forma inteligente la temperatura de cocción, el tiempo y la velocidad de agitación de cada plato, convirtiendo la experiencia culinaria del chef en la vida real en una curva de cocina de IA. Calidad: El Xiaomi Smart Cooking Robot tiene una calidad superior, tanto en sus materiales como en su rendimiento. Su olla principal está hecha de acero inoxidable 304, que es resistente y duradero. Su cuchilla está hecha de acero inoxidable 420, que es afilada y eficiente. Su calentamiento por inducción 3D permite cocinar más a fondo y con menos humo en la cocina, ya que controla la temperatura por debajo del punto de humo.

¿Cómo comprar el Xiaomi Smart Cooking Robot?

Si te has convencido de las bondades del Xiaomi Smart Cooking Robot y quieres comprarlo, solo tienes que entrar en la página web de PcComponentes y hacer tu pedido para recibirlo en tu casa con toda comodidad. El envío es gratuito y el plazo de entrega es de 24/48 horas. Además, tienes 30 días para devolverlo si no quedas satisfecho. No dejes pasar esta oportunidad y hazte con el robot de cocina más barato y completo del mercado. ¡No te arrepentirás!.