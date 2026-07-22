Webster Financial Corporation, la matriz de Webster Bank, ha cerrado el segundo trimestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 249,4 millones de dólares (219 millones de euros).

Estos datos presentados hoy suponen retroceso del 0,9% respecto del resultado anotado en el mismo periodo del año pasado por la entidad, que espera cerrar en el segundo semestre su adquisición por Banco Santander, anunciada el pasado mes de febrero.

Las cuentas de Webster entre abril y junio reflejan un impacto adverso extraordinario por «gastos de transacción» de 8,7 millones de dólares (7,6 millones de euros), lo que llevó el resultado por acción diluida a 1,56 dólares por acción diluida, mientras que, al excluir dichos gastos, las ganancias ajustadas por acción diluida habrían sido de 1,60 dólares.

«Se prevé que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2026», ha indicado Webster en la presentación de sus cuentas trimestrales en referencia a la operación con el Santander, recordando que la venta ya fue aprobada por los accionistas de la entidad estadounidense el pasado 26 de mayo, por la Oficina del Contralor de la Moneda de EEUU a mediados de junio y este martes por el Banco Central Europeo (BCE).

Mirada puesta al cierre del año

«La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal», ha añadido la entidad.

En cuanto a sus cuentas del segundo trimestre, Webster ha destacado el aumento del 1,9% interanual de sus ingresos por intereses netos, hasta 632,7 millones de dólares (554 millones de euros aproximadamente), mientras que los ingresos al margen de intereses crecieron un 13,2%, hasta 107,2 millones de dólares (unos 94 millones de euros).

De su lado, las provisiones contabilizadas en el trimestre ascendieron a 31,5 millones de dólares (28 millones de euros), por debajo de los 46,5 millones de dólares (41 millones de euros) anotados por Webster un año antes.

De tal modo, el resultado neto atribuido a los accionistas de la entidad estadounidense en los seis primeros meses de 2026 ha sido de 488,7 millones de dólares (428 millones de euros), un 3,5% superior al del primer semestre de 2025.

Cinco meses desde el acuerdo

«Nuestra rentabilidad y crecimiento confirman la calidad de la franquicia bancaria de Webster», ha comentado Neal Holland, vicepresidente ejecutivo senior y director financiero de Webster, destacando el fortalecimiento de la posición operativa del banco, gracias al aumento de los niveles de capital, el crecimiento de los préstamos en categorías con características de riesgo atractivas y la disminución significativa de los activos improductivos.

De su lado, John R. Ciulla, presidente y CEO de la entidad ha afirmado que Webster siguió generando resultados financieros «impresionantes» en el trimestre. «Nuestra gestión es encomiable, ya que nuestros colegas continúan brindando un excelente servicio a nuestros clientes mientras se preparan para integrar la transacción propuesta con Banco Santander», ha añadido.

El pasado mes de febrero, Banco Santander acordó comprar Webster Bank por 12.200 millones de dólares (unos 10.690 millones de euros al cambio actual).