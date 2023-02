Wall Street: ¡Gambling por doquier!

“Al controlar tus emociones empiezas a ver las cosas a un nivel superior.” Ray Dalio

Dicen que la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer, nos fue concedida para dudar. Y en mi opinión debe ser esa función que adapta los medios a los fines, aunque en la práctica sólo es problema lo que la inteligencia puede resolver. Mi mamá solía decirme que las inteligencias son parcializadas y que se mide por la cantidad de incertidumbres que uno es capaz de soportar, así como por la agilidad con la que resolvemos nuestros problemas racionales y/o emocionales, indiscutiblemente la experiencia es un grado.

La capacidad que cada uno tenga de trabajar sus debilidades y potenciar sus fortalezas hará que no seamos una de esos millones de personas que vieron una manzana caer sin preguntarse por qué. Como el bueno de Newton, yo me mantengo fiel a ser un 10 en pocas cosas, y no un 8 en todo.

Y para eso hay que especializarse, lo cual tiene sus ventajas porque te permite conseguir una excelencia muy focalizada en tus virtudes. Esta creencia me ha apuntalado a lo largo de mi carrera académica y posteriormente profesional, puesto que existe un pretexto equivocado entre aquellos que se limitan a “empollar” y repetir como loritos lo que se les viene dado. Si no se razona, no se incorpora. Y para aquellos que nos cuestionamos absolutamente todo, aprendamos de una vez que en esta vida todo es relativo.

Por lo general, la escuela no nos prepara para la vida real, a menos que de adultos nos ciñamos a seguir instrucciones y complacer a los demás. Discúlpenme, rectifico; la escuela prepara a la gran mayoría, aquellos que suelo denominar en mis artículos como “rebaño”. En mi opinión, es por esta precisa razón por lo que tantos estudiantes con gran éxito académico fracasan en la batalla vital, la capacidad de memorizar y repetir en el corto plazo dista mucho de la capacidad de tener criterio propio, de comprender, de discrepar, en definitiva: de la capacidad de evolucionar una idea y ejecutarla.

Al fin y al cabo, todo lo que se nos enseña ha sido descubierto y precisamente el hecho de descubrir implica necesariamente romper con lo preestablecido. Es por este motivo que la astucia suele imponerse a la inteligencia racional, no olvidemos que la inteligencia intuitiva implica la comprensión de los conceptos de manera instintiva para poder actuar con rapidez ante un mismo hecho. ¡Y en eso, me apasiona especializarme!

Hoy mi amado Wall Street tiene ante sí un enorme reto para digerir la ingente y extravagante disparidad de opiniones que le rodean, que siéndoles muy franca no recuerdo haber vivido en toda mi trayectoria profesional. Y es que desde la extremidad dispar del ratio put/call con un nivel de opciones “PUT” abiertas en el mínimo que Wall Street marcó en otoño del año pasado, hemos pasado a un nivel excéntrico de “CALL” justo en el momento en que el mercado empieza a corregir. Los extremos nunca suelen ser buenos consejeros señores, pero este tira y afloja entre analistas, periodistas e inversores parece estar a la orden del día.

Y es que el archiconocido “YOLO” (you only live once) que inunda Reddit en el foro de ‘Wall Street Bets’ parece haberse convertido en una moda para Wall Street donde apostarlo todo a cara o cruz se ha impuesto como la nueva declaración de testosterona entre la comunidad de traders minoristas. ¡Millonario o muerte! Señor… parece que algunos ‘gamblers’ del mercado se han empecinado en defender esta estupidez que les cuento está borrando del mercado de un plumazo a aquellos pequeños minoristas que viven aferrados al sueño americano bursátil sin poder reconocer que en realidad, se han convertido en auténticos ludópatas. Lo cual dista, y mucho, de ser trader.

Juego aparte, Mr. Market ha empezado a acelerar el ajuste técnico que venimos comentando en Blackbird Research durante las últimas semanas y que nos ha permitido recuperar un 35% de liquidez simplemente con las plusvalías que hemos ido recogiendo estas semanas. Y es que como les decía, la astucia nos ayuda a comprender más allá del efecto rebaño que por más que muchos se esfuercen en hacernos creer que la fiesta ha vuelto al mercado, los Traders de Blackbird sabemos que ante estos datos debemos ser concluyentes y cautos. ¿Acaso no es bueno que la economía no se haya hundido en una gran depresión?

Sí, pero de la misma manera sabemos que el principal catalizador alcista del mercado es el plan monetario de la FED y que sin PIVOT no hay gloria alcista queridos míos. Este ajuste que viene a corregir la subida que naciera en otoño del año pasado será considerado por algunos como la primera corrección de un boyante mercado alcista, y por otros como la vuelta al catastrófico mercado bajista. Como siempre, el tiempo se ocupará de dictar sentencia, pero no para dar o no la razón a unos u otros, sino para definir un camino a seguir. Y para los que creen que dar la razón significa acertar, estáis muy alejados de comprender este oficio.

Esa astucia para con el mercado que les comentaba es elemental para actuar, puesto que si tratamos de acercarnos a la creencia del dogma, iremos directos y haciendo cola a ese letal sesgo predictivo que muchos tienen como mantra no escrito, y que a rebufo de los ‘gamblers’ de Reddit, nos llevará a sembrar la semilla de nuestra propia destrucción.

He de confesarles que comparto sólo una de sus afirmaciones: ¡sólo se vive una vez! Pero vivir intensamente no significa vivir de manera estúpida, ¿no les parece? Dicho todo lo cual, no puedo irme hoy sin contarles que la apertura de la economía China repercutirá ¡y mucho! En realidad, ésta tiene capacidad de mediar entre Rusia y Ucrania entorpeciendo la inflación abriendo las cadenas de suministros, o no.

Mr. Market habla, y lo que nos grita es que China tiene un exceso de ahorro generado durante la pandemia de 19 billones de yuanes y que las bolsas han girado su mercado bajista, pensar más allá de eso es ambiguo e innecesario. Lo que se nos venga encima a partir de ahora decantará la balanza, una balanza que de momento me incita a comprar esta corrección para tener la ventaja contraria de nuestro lado. Y hablando de ‘gambling’ ¿qué se apuestan conmigo a que el desenlace de la economía se acerca, y no poco, a la tesis de Mr. Powell (control de la inflación sin traumatizar la economía de EEUU)? ¡Hagan sus apuestas señores! Eso sí, no olviden controlar sus emociones para ver las cosas a un nivel superior.