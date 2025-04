Vuelve la mascarilla viral de Mercadona que fue lo más vendido en 2024: no hay otra igual

Hay productos que se vuelven virales de la noche a la mañana, y otros que lo hacen a base de resultados que hablan por sí solos. En el caso de esta mascarilla exfoliante de pies de Mercadona, que en 2024 fue uno de los productos más buscados, vendidos y comentados de la cadena valenciana. Y ahora, en plena primavera, regresa a los estantes con la promesa de hacer algo que la ha convertido en la más famosa de todas: dejarte los pies como nuevos.

No hablamos de una crema milagrosa ni de un truco de TikTok que todo el mundo copia. Esta mascarilla en formato calcetín, firmada por la marca Deliplus, arrasó porque funciona. Quien la ha probado, repite. Y no sólo por el precio (que también ayuda, 3 euros el pack), sino porque consigue algo que no todos los cosméticos logran: que el antes y el después se noten, y mucho. Así que si ya estás pensando en las sandalias, en las escapadas a la playa o en simplemente olvidarte de los talones agrietados y las durezas que el invierno te ha dejado, te interesará saber por qué este producto vuelve con tanta fuerza. Aquí te contamos todo.

Vuelve la mascarilla viral de Mercadona

La mascarilla exfoliante para pies de Deliplus viene en un formato tan sencillo como práctico: unos calcetines impregnados con una fórmula exfoliante que actúa en profundidad. No necesitas más que un poco de paciencia y un buen rato para ti: te los pones con los pies limpios y secos, dejas que hagan su magia entre 60 y 90 minutos, y luego te los quitas y enjuagas los pies con agua. Y ya.

Eso sí, el verdadero espectáculo empieza unos días después. Entre el cuarto y el séptimo día tras su uso, la piel comienza a desprenderse sola. No es inmediato, pero cuando ocurre, es imposible no quedarse embobado mirando cómo literalmente se va cayendo la piel muerta en láminas. El proceso puede durar hasta dos semanas, y no hay que hacer nada más que dejarlo actuar. Importante: no rasques, no tires de la piel, no fuerces el proceso. Solo observa y disfruta.

Lo que hay detrás de su fórmula

Más allá del efecto visual que tanto sorprende (y que muchas veces se convierte en vídeo viral), el secreto está en su composición. La mascarilla contiene ácido salicílico, un ingrediente estrella en el mundo de la cosmética por su capacidad para limpiar en profundidad, eliminar impurezas y promover la renovación celular. En combinación con urea, que ayuda a mantener la hidratación y favorece la descamación natural, el resultado es una piel completamente renovada, suave y sedosa.

Este cóctel exfoliante, además, está reforzado con mentol y ácido glicólico, que potencian la sensación de frescor y ayudan a suavizar las capas más gruesas de piel. Y todo esto, sin necesidad de frotar, limar o sufrir. Eso sí, se recomienda no usarla si tienes piel sensible o problemas cutáneos. No es una mascarilla cualquiera, y precisamente por eso conviene leer bien las instrucciones antes de lanzarse a probarla.

Cuándo y cómo usarla

Lo ideal es aplicarla cuando sabes que durante unos días no vas a mostrar mucho los pies, porque sí: durante la fase de exfoliación el aspecto no es precisamente glamuroso. Pero si eliges bien el momento, es una inversión en tu propio bienestar. Lo recomendable es repetir su uso cada mes y medio o dos meses, dependiendo del estado de tus pies.

Para usarla correctamente, sólo hay que seguir cuatro pasos:

Cortar el calcetín por la línea marcada.

Colocarlo sobre los pies limpios y secos, como si fuera un calcetín normal.

y secos, como si fuera un calcetín normal. Dejar actuar entre 60 y 90 minutos sin caminar, ya que puede ser resbaladizo.

ya que puede ser resbaladizo. Retirar y enjuagar con agua.

Y listo. A partir de ahí, paciencia y confianza en el proceso.

La relación calidad-precio de esta mascarilla para pies, la convierte en un imprescindible, sobre todo en esta época del año en la que los pies empiezan a salir del letargo invernal.

Un éxito que regresa por demanda popular

Mercadona no es ajena al poder del boca a boca, y esta mascarilla es prueba de ello. Aunque no se promociona a bombo y platillo, su presencia en los lineales provoca auténticos arrases. Se agota, vuelve, se agota otra vez. Y así desde hace un año. Ahora, con el buen tiempo llamando a la puerta, vuelve a estar disponible y promete ser de nuevo uno de los imprescindibles de la temporada.

Así que si quieres probar algo diferente, efectivo y que realmente marque la diferencia, esta mascarilla de Mercadona puede ser tu mejor opción para mimar los pies. Porque no hay nada como caminar con suavidad… y con un producto que cumple lo que promete. Y tú, ¿te animas a probar la mascarilla más viral de Mercadona?.