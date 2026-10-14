Vota: La cesta de la compra cuesta un 42% más con Sánchez: ¿debería el Gobierno bajar los impuestos a los alimentos?

La cesta de la compra se ha encarecido un 42% desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, mientras que la inflación ha vuelto a repuntar hasta rozar el 5%, lo que vuelve a poner el foco en el coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Ante esta situación, el PP ha propuesto rebajar el IVA de los alimentos básicos para aliviar el gasto de los hogares. La medida busca reducir la carga fiscal sobre productos esenciales en un contexto en el que llenar la nevera sigue suponiendo un esfuerzo cada vez mayor para muchos consumidores.

¿Crees que el Gobierno debería bajar los impuestos a los alimentos para aliviar el bolsillo de las familias?