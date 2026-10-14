Las familias pagan un 42% más por la cesta de la compra desde que gobierna Sánchez mientras se niega a bajar impuestos

Las familias pagan ya un 42% más por la cesta básica de la compra desde que gobierna Pedro Sánchez, en 2018, mientras el Ejecutivo se niega a deflactar el IRPF o bajar el IVA de los alimentos, como le pide la oposición para aliviar la carga de los más desfavorecidos, que son quienes más sufren el alza de este impuesto. El INE ha confirmado este miércoles que la inflación subió hasta el 4,9% en septiembre.

Lo que en 2018 costaba 100 euros ahora vale 142 euros por el alza entre otros productos de un 91% de los huevos, la carne un 43% y el pescado, un 47%. «Productos cotidianos que obligan a gastar más para comprar lo mismo. La inflación se paga cada vez que se pasa por caja y el presidente del gobierno dice que las familias españolas no hacen sacrificios», ha señalado en un mensaje en sus redes sociales Alberto Nadal, responsable de Economía del PP.

La inflación ha ido aumentando este año hasta situarse en el mayor nivel desde hace dos años. En julio ascendió hasta el 3,6%, en agosto ya era del 4,3% y en septiembre ha cerrado en el 4,9%, que en términos armonizados con los países europeos es del 5%.

En los países del euro la inflación es del 3,8%, frente al 5% de España. Son 17 meses con una inflación superior a la de nuestros socios europeos. «Algo estará haciendo mal el Gobierno de Sánchez para que los precios suban más que en el resto de Europa», advierte Nadal.

Con este nivel de inflación, España es uno de los puntales para que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés. Ya lo hizo en su reunión de septiembre y los analistas esperan alguna subida más antes de que acabe el año. Esto tiene su repercusión en el euríbor, lo que pagan las familias en su hipoteca.

Pero mientras las familias se empobrecen por el alza de la inflación, los tipos de interés y el euríbor, el Gobierno se niega a deflactar el IRPF o a bajar el IVA de los alimentos para aliviar su castigo.

Son propuestas que ha hecho el PP a lo largo de la legislatura y que el Ejecutivo se ha negado a sacar adelante, más allá de puntuales rebajas en el IVA de algunos alimentos y en los combustibles, otro roto en los bolsillos de los ciudadanos.

Y todo en un escenario en el que las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno para trabajadores y empresas, y el alza del IPC, además de la mejora en el empleo, ha disparado la recaudación tributaria. Las arcas públicas se llenan más que nunca, mientras el Gobierno se niega a hacer rebajas en el IVA de los alimentos.

El PP ha reiterado este miércoles en sus propuestas para acometer la subida de la inflación. Propone reducir el IVA de los alimentos básicos al 0%, incluidos aceite, carne, pescado y conservas; un IVA del 10% en energía, y rebajas de impuestos para las familias con hijos.