Los poco más de 8 euros que invertirás en este utensilio de cocina de Amazon te cambiaría la vida, tus croquetas caseras serán dignas de Estrella Michelin. Las croquetas son uno de esos básicos de toda cocina, no pueden compararse las hechas en casa con las de compra. Ese caldo que acabamos de hacer, pollo asado del domingo que nos ha sobrado, verduras que no nos hemos comido, puede tener una segunda vida rebozadas con pan rallado y huevo en forma de croquetas de lujo gracias a este utensilio de cocina de Amazon.

Tus croquetas serán de Estrella Michelin con este utensilio de Amazon

Amazon tiene de todo y más para nuestra cocina o día a día. Literalmente si no está en Amazon es que no existe. Este utensilio nos ha cambiado la vida, es de lo más práctico, barato y con él conseguimos unas croquetas de Estrella Michelin. Si haces croquetas de vez en cuando o los fines de semana para disfrutar de una herramienta que te cambiará la vida. No se pegarán entre ellas, tendrán la forma perfecta y las podrás guardar en el congelador y desmoldar sin problemas.

Aprovechar las sobras o ‘disfrazar’ algunos ingredientes. Unas croquetas de brócoli con queso son ideales para los más pequeños de la casa o aquellos a los que las verduras les cueste un poco. Cocina los ramilletes de brócoli con un poco de patata, cuando esté lista la verdura tritura el brócoli y la patata. Añade queso, bate el huevo y prepara un poco de pan rallado, dale un poco de forma con las manos a la pasta y rebózala con el huevo y el pan rallado, ponlas en el molde. Tendrás listas unas croquetas de lujo para comer verdura toda la semana.

El molde de Amazon cuesta 8,19 euros y se vende en packs de 10. En cada bandeja nos caben 10 croquetas, una ración familiar o una cena de tapeo con amigos. Podremos hacer hasta 100 croquetas con ellos y dejarlas perfectamente guardadas en el congelador. Si vamos con cuidado se pueden reutilizar los moldes e ir preparando nuestras croquetas caseras cada semana o cuando tengamos tiempo.

Merece la pena cocinarlas en casa, evitaremos la lactosa de la bechamel, elegiremos los ingredientes frescos y disfrutaremos de un sabor que impresiona. Aprovechar la carne del caldo o el pollo asado de los domingos, es tan sencillo como picar media cebolla, sofreírla y añadir dos cucharadas soperas de harina. Cuando la harina esté tostada añadimos la carne cortada en trocitos sin ningún hueso y hacemos una especie de pasta. Para que quede cremosa podemos añadirle un bote de nata para cocinar, queda mejor que la leche. Rebozamos con el pan rallado y el huevo, colocamos al molde.