La Asociación de autónomos UPTA y la Asociación de Tasadores Inmobiliarios de España amenazan con paralizar el mercado de compra venta de viviendas si los bancos y las sociedades de tasación no elevan las tarifas que pagan a los tasadores, que llevan congeladas 20 años, según denuncia Eduardo Abad, presidente de UPTA. «Las entidades de crédito y las sociedades de tasación están pagando a los tasadores tarifas muy por debajo de los costes de explotación que sufre este colectivo», señala Abad.

Los tasadores inmobiliarios son figura clave en el proceso de compra venta de una vivienda y, según denuncia UPTA, su situación actual es inaguantable. «Pongamos un ejemplo práctico: en una tasación hipotecaria de una vivienda de 200.000 euros el tasador cobra entre 30 y 50 euros, mientras que las entidades de crédito y las sociedades de tasación perciben una media de unos 300 euros», señala Abad.

«Es una situación que no se puede tolerar. Este colectivo está al límite de la paciencia. Llevan 20 años con las tarifas congeladas y no aguantan más. Si no se cambia y no se avanza, llevaremos a cabo otras acciones que paralicen totalmente el mercado inmobiliario de este país», advierte el presidente de esta asociación de autónomos.

«Los profesionales están al límite. Están trabajando por debajo de coste de explotación, lo que quiere decir que pierde dinero cada vez que realiza un trabajo. Que sirva de advertencia para el Gobierno, para las entidades de crédito y a las sociedades de tasación, a las empresas que subcontratan a estos profesionales: estamos al límite de nuestra paciencia», señala.

Este conflicto surge en medio de la desaceleración del sector inmobiliario, lo que tendría su efecto en la economía nacional y en la actividad económica. Justo cuando el país está al borde de la recesión técnica, que vaticinan algunos expertos y descarta el Gobierno de Pedro Sánchez.