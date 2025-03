Últimas subastas de la Seguridad Social: están vendiendo casas por 9.000 €

Puedes tener una casa por 9.000 euros, llegan las últimas subastas de la Seguridad Social en la que se venden bienes embargados muy por debajo de su precio. Es una manera de conseguir recaudar el dinero que los propietarios no pueden pagar a una Agencia Tributaria que no perdona ni una. Sino más bien que debe empezar a tener en cuenta algunos cambios que hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta. Son tiempos de intentar ahorrar un poco más y de hacerlo de la mejor forma posible.

Con una serie de oportunidades que podemos descubrir en esta administración pública. Antes que nada, debemos conocer cómo funcionan estas subastas y lo que acaban implicando. De la mano de algunos cambios que pueden ser los que marcarán un antes y un después en nuestra economía. Habrá llegado ese día en el que descubramos una subasta de esas que impresionan y que pueden acabar siendo las que marcarán una diferencia importante. En unos días en los que todo puede ser posible, tendremos que afrontar una serie de situaciones que serán fundamentales. Estas subastas nos pueden ayudar a tener una vivienda en condiciones por un precio de risa.

Están vendiendo casas por 9.000 euros

Tener una casa en propiedad es un gran reto en España. Nos enfrentamos a una serie de procesos que pueden ser los que nos afecten de lleno. Con algunas novedades que nos acompañarán en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Una casa implica una hipoteca que puede suponer un giro radical en nuestro día a día. Una opción que acabará convirtiéndose en un extra de alegría es la que descubriremos de mano de la Seguridad Social. Los bienes embargados que pueden llegar a la administración por varios motivos, generalmente, por impagos, se venden por un precio de risa.

Es una manera de conseguir una casa, sin poder elegir el lugar quizás o lo más cerca posible de donde queremos, a un precio que puede sorprendernos. Una cantidad de dinero que deberemos empezar a tener en cuenta y que parte de 9.000 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que estaremos ante una subasta que implica que tengamos que pagar una cantidad de dinero que puede ser clave. Un precio que puede acabar convirtiéndose en un extra que hay que poner sobre la mesa.

La Seguridad Social realiza las últimas subastas

Las últimas subastas de la Seguridad Social quizás nos acaben sorprendiendo, tal y como nos explica la administración desde su página web: «La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es el organismo encargado de la recaudación de todos los recursos de la Seguridad Social, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, pudiendo apremiar el patrimonio del deudor. A tal efecto, está facultada por la Ley para embargar sus bienes y venderlos en pública subasta para, con el fruto de la enajenación, cobrarse la deuda pendiente y saldar el débito perseguido. Las subastas son la última fase del procedimiento administrativo de apremio y mediante las mismas los órganos de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social tratan de poner en el mercado los bienes previamente embargados a los deudores de la Seguridad Social. El producto que se obtiene en las subastas se destina a saldar la deuda pendiente de los apremiados, y en el caso de haber sobrante se entrega a los mismos. Desde el punto de vista de los deudores, la posibilidad que tienen éstos de paralizar el procedimiento, en cualquier fase anterior a la adjudicación de los bienes, mediante el pago de la deuda que mantienen con la Seguridad Social, hace que muchos de los lotes comprometidos en las subastas se retiren por dicha causa».

Para participar en estas subastas se debe ser: «Con excepción del personal de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, de los tasadores, de los depositarios de los bienes y de los funcionarios directamente implicados en el procedimiento de apremio, cualquier persona, por sí o por medio de representante, que posea la capacidad de obrar con arreglo a derecho y no esté incursa en las excepciones e incompatibilidades que marcan las leyes».

Los requisitos necesarios para poder entrar en esta subasta y poder pujar por estos bienes embargados son los siguientes:

Identificarse debidamente, bastando la simple exhibición en el acto público o incluyendo en el sobre cerrado copia del Documento Nacional de Identidad o, tratándose de extranjeros, del pasaporte, del título de viaje o de otro documento que acredite su identidad. Asimismo, acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe.

Consignar el 25 por 100 del precio de salida (tipo de subasta) del bien por el que se desee pujar, mediante cheque certificado, visado o conformado por el librado y a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se acompañará a la postura que se realice en sobre cerrado, o del 30 por 100 de dicho precio si la postura es verbal en el acto público de la celebración de la subasta.

En el resguardo justificativo de la consignación o del depósito es necesario que conste, a efectos de posibles adjudicaciones, la hora y el minuto en que se haya realizado dicha entrega así como el número de orden que le haya correspondido.