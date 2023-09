Tu nómina ha llegado con una sorpresa: te han dejado sin paga extra. Así la puedes reclamar y dejar KO a tu empresa

La paga extra es uno de los momentos más esperados del año por todos los trabajadores que tienen la suerte de cobrarla, ya que para eso hay que tener el salario anual repartido en 14 pagas, si lo tienes en 12 lamentablemente no cobrarás pagas extra, pero sí tendrás un pelín más de dinero cada mes. Si la empresa te paga la nómina sin paga extra cuando debería de habértela incluido, sigue leyendo para saber qué puedes hacer para reclamar y dejar ko a la empresa si no te la quiere pagar… ¡toma nota!.

¿Qué pasa si te llega la nómina sin paga extra?

En primer lugar, es importante destacar el hecho de que la empresa tendrá la obligación de pagarte la paga extra si así está estipulado en tu contrato, ya que no todas las empresas distribuyen el salario en 14 pagas. De hecho, hay empresas en las que algunos empleados tienen contratos de 12 pagas y otros de 14, por lo que en tu caso específico debes tener claro si te corresponde o no paga extra.

La paga extra es un plus que viene de maravilla cuando la tienes estipulada, pero puede suceder que llegue el momento, ya sea en julio o en diciembre, y la empresa no te la pague cuando en tu contrato figura que debe hacerlo al tener el salario prorrateado en 14 pagas. Si no te abonan la paga extra, que sepas que reclamarla es un derecho que tienen todos los trabajadores y que la empresa no se puede negar a abonarla, tal y como figura en el Estatuto de los Trabajadores.

Ya sea la paga de verano o la de Navidad, si llega tu nómina sin paga extra cuando debería, se puede presentar la llamada papeleta de conciliación, aunque lo primero siempre debería ser preguntarle a la empresa qué ha pasado, por si ha sido un despiste. En el caso de que la empresa se niegue a pagarla, esa papeleta de conciliación deberá presentarte ante los servicios de mediación y conciliación, y te darán una cita para un acto de conciliación con la empresa.

Es importante que tengas en cuenta que el plazo para reclamar es de un años desde el momento en el que tenías que haber recibido el pago de la extra. En el caso de que la tengas prorrateada en 12 pagas y un mes no te incluyen esa parte en la nómina, igualmente tienes un año desde ese momento para reclamar que no han incluido esa cantidad.

Si en el acto de conciliación con la empresa se llega a un acuerdo y ésta se compromete a pagar la cantidad pendiente, se levantaría el alta de conciliación, pero si no hubiera acuerdo, podrías interponer una demanda en el Juzgado de lo Social.