Notición para los pensionistas en verano: sorpresa inesperada con su paga extra

En España hay más de 10 millones de pensionistas que están percibiendo actualmente alguna de las pensiones de la Seguridad Social o del Imserso, tanto de jubilación como de incapacidad permanente, viudedad, en favor de familiares, etc., y más de 9 millones de esas personas recibirán la paga extra de verano en el próximo ingreso. Te contamos cuál es el notición del verano para los pensionistas gracias a una sorpresa inesperada en su paga extra… ¡para frotarse las manos y darse un buen capricho!

La paga extra de verano de los pensionistas

Uno de los noticiones del año para los pensionistas es sin duda el hecho de que su paga extra de verano llegará con una sorpresita con respecto a la del año pasado, y es que gracias al incremento del 8,5% de las pensiones contributivas y el del 15% para las no contributivas en este 2023, las pagas extras también tendrán ese incremento con respecto a las recibidas el año pasado, un aumento que será un gustazo fantástico de cara al verano, incluso para darse un capricho o hacer un viajecito.

El aumento en todas las pensiones es una de las medidas que el Gobierno de España tomó a principios de año para paliar en la manera de lo posible la inflación causada por el conflicto en Ucrania y que ha disparado los precios de prácticamente todo en el casi último año y medio.

Es importante destacar que no todos los pensionistas van a recibir la paga extra de verano y la de Navidad, lo harán todos menos los que cobran la pensión por incapacidad permanente a causa de accidente o enfermedad laboral, además de aquellos que cobren la de jubilación por primera vez en este próximo mes de julio. En el primer caso se debe a que esas pensiones están prorrateadas en 12 pagas y no en 14 como todas las demás, por ese motivo las demás sí tienen las extras y esa de incapacidad no.

Tal y como sucede cada mes con el pago de las pensiones, los bancos lo adelantarán unos días para que esté disponible antes de terminar el mes de junio. Este es el día exacto en el que la paga extra de verano de los pensionistas llegará a la cuenta en función del banco: