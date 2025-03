Tu casero puede quedarse con la fianza: mucho cuidado si haces esto en tu piso de alquiler

La fianza en los contratos de alquiler es algo que sirve al arrendador, para solventar sobre todo, cualquier problema que pueda surgir cuando alquila su propiedad. Ya sea por ejemplo que como inquilinos realicemos algún desperfecto, o incluso que dejemos de pagar el alquiler durante algún mes. Sin embargo, también puede ser motivo de conflicto cuando se deja la vivienda y se espera la devolución al completo de la fianza, pero no es así. Pocas veces se menciona, pero lo cierto es que se pueden dar situaciones en las que el casero puede decidir no devolver esa fianza. Y todo debido a algo que puede que hagamos al dejar el piso y que nos lleve a perder parte de ese dinero o incluso la totalidad del mismo.

Imagina que ha llegado el momento de mudarte y crees que todo está en orden. Has limpiado la casa, entregado las llaves y esperas recibir el depósito sin problemas. Sin embargo, te llevas la sorpresa de que el propietario ha decidido descontar una parte importante por gastos inesperados. Esto ocurre más a menudo de lo que parece y, en muchos casos, los inquilinos no saben si es legal o no. Para evitar sorpresas desagradables y asegurarte de que el casero te devuelve fianza en su totalidad, es fundamental conocer qué puede llevar al propietario a retener ese dinero y qué medidas puedes tomar para protegerte. La clave está en entender qué considera la ley como un incumplimiento y cómo demostrar que has cumplido con tus obligaciones.

¿En qué casos el casero puede quedarse con la fianza?

La fianza no es un simple depósito que se devuelve automáticamente al final del contrato. Su función es cubrir posibles daños, impagos o incumplimientos contractuales. Por ello, el arrendador puede quedarse con ella si se dan algunas de estas situaciones:

Dejar muebles en la vivienda sin permiso

Si la casa se alquiló sin amueblar, el inquilino tiene la obligación de devolverla en las mismas condiciones. Esto significa que si has añadido muebles y decides no llevártelos, el propietario puede descontar de la fianza el coste de retirarlos. Existen empresas especializadas en vaciado de pisos que pueden cobrar desde 50 hasta varios cientos de euros por este servicio.

En el caso de una vivienda amueblada, también hay que ser cuidadoso. Si faltan muebles o han sido sustituidos sin autorización, esto podría considerarse un incumplimiento. El propietario tiene derecho a exigir que todo se mantenga tal y como estaba en el inventario original.

Entregar la vivienda en mal estado o sucia

El desgaste normal de una vivienda con el uso es algo esperado y no puede ser motivo para descontar dinero de la fianza. Sin embargo, si el propietario considera que el piso no está en condiciones adecuadas de limpieza o ha sufrido un deterioro que va más allá del uso habitual, puede descontar el coste de una limpieza profesional o de reparaciones necesarias.

Es importante que antes de entregar las llaves realices una limpieza a fondo y, si es necesario, tomes fotografías que demuestren que la vivienda estaba en buen estado.

Daños o desperfectos en la vivienda

Cualquier daño que no sea fruto del desgaste normal puede justificar que el propietario retenga parte de la fianza. Roturas en paredes, suelos o muebles, electrodomésticos que dejan de funcionar por mal uso o incluso humedades provocadas por una mala ventilación pueden suponer un gasto que el propietario imputará al inquilino.

Para evitar problemas, lo recomendable es informar al arrendador de cualquier avería o desperfecto lo antes posible y, si es necesario, repararlo antes de la entrega de llaves.

¿Cuándo no te pueden descontar dinero de la fianza?

Existen situaciones en las que el propietario no puede retener la fianza, aunque alegue costes de limpieza o retirada de muebles. Algunas de estas situaciones son:

Si la vivienda ya tenía muebles de antiguos inquilinos y el propietario nunca los retiró.

y el propietario nunca los retiró. Si se ha llegado a un acuerdo con el arrendador para dejar ciertos muebles para el siguiente inquilino y esto ha quedado reflejado por escrito.

y esto ha quedado reflejado por escrito. Si la vivienda se entrega en el mismo estado en el que fue recibida, con el desgaste normal del uso.

En estos casos, cualquier retención injustificada de la fianza puede ser reclamada por el inquilino.

¿Cuánto tiempo tiene el propietario para devolver la fianza?

Una vez finalizado el contrato y entregadas las llaves, el propietario tiene un mes para devolver la fianza. Si se excede este plazo sin justificación, el inquilino puede exigir el pago de la cantidad correspondiente con intereses.

Si el propietario se niega a devolver el dinero o aplica descuentos sin previo aviso y que además, el inquilino considera injustificados, se puede acudir a la vía legal para reclamar el importe. En muchos casos, basta con enviar un burofax exigiendo la devolución para que el propietario rectifique.