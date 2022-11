El truco viral para ahorrar casi 500 euros mensuales con un pequeño gesto

El coste de vida no para de subir y los salarios no aumentan al mismo ritmo, lo que supone una dificultad cada vez más grande para poder ahorrar a fin de mes. La inflación a niveles desorbitados y el coste de las energías, ha hecho que los gastos de los hogares españoles se disparen y llegar a final de mes es el dolor de cabeza de muchas familias. Aquí te contamos un truco viral para que puedas ahorrar casi 500 euros sin darte cuenta.

Con las fiestas al caer y una cuesta de enero que se plantea complicada, son muchas casas las que buscan maneras originales y útiles de ahorrar y sacar un mejor rendimiento a su dinero. A priori, poder ahorrar cada mes resulta complicado y más si vienen fiestas tan señaladas como la Navidad. Pero si pones en práctica este hábito, podrás aumentar tu ahorro día a día y la cantidad que conseguirás te sorprenderá.

El método para ahorrar en 30 días

Saca libreta y papel que vamos a contarte un trucazo para ahorrar casi 500 euros en un mes. El método de los 30 días se basa en una progresión matemática útil que te ayudará a sumar hasta 465 euros a tu ahorro. Además, si las cantidades no se adaptan a tus posibilidades, podrás modificarlo para que siga siendo eficaz.

Se trata de ahorrar un euro el primer día, dos euros el segundo día, tres el tercero e ir aumentando hasta el día 30. Los últimos días picarán más que los primeros, pero conseguirás acumular un bote ideal para poder afrontar los gastos extras de Navidad, tener un colchón para gastos o incluso usarlo para unas vacaciones.

El truco se basa en ir aumentando la cuantía cada día y podrás adaptar el presupuesto y el ritmo a tus necesidades y objetivos de ahorro. Puede que tengas más margen, en tal caso, puedes aumentar el presupuesto y hacer el primer día 10, el segundo 20 euros y el tercer 30 e ir aumentando.

Si, por lo contrario, crees que no puedes seguir este ritmo, puedes empezar por cantidades más pequeñas o incluso espaciar cuando pondrás el dinero. Puedes poner una semana 10 euros y la próxima 20 e ir aumentando mes a mes. Así conseguirás sumar un gran bote sin que este te rompa el mes y cuando veas todo lo que has acumulado, no te podrás creer lo que has conseguido ahorrar.

Un truco de ahorro en efectivo

El método de los 30 días es útil y adaptable a todas las casas, pero debes tener en cuenta que está pensado para hacerlo en efectivo. Puedes ir poniendo el dinero en una caja, sobre o incluso en una hucha, que le sumará emoción al momento. Así cumplirás con tus objetivos de ahorro sin apenas darte cuenta, sobre todo los primeros días.

Está pensado para el ahorro en efectivo, pero también se puede hacer en digital, puedes hacer una transferencia a tu cuenta de ahorro en el banco e ir sumando allí la cantidad. Así podrás ir viendo como se suman números y cada vez estarás más cerca de tu objetivo final. Es un método sencillo, efectivo y práctico que podrás tener como un hábito mensual o usarlo en momentos puntuales, para sumar un extra poco a poco.