El truco que no quieren que sepas: comprar a mitad de precio en Mercadona es posible

La inflación y la subida de precios en los alimentos ha provocado que desde hace meses, sean muchas las personas que observan con lupa lo que nos cuesta cada producto que echamos al carro de la compra. Y no sólo eso, la comparativa de precios entre supermercados es una práctica cada vez más común, pero al margen de ir buscando ofertas y descuentos especiales, existe también un truco que poca gente conoce y que de hecho puede hacer que ahorres mucho dinero. Este es a continuación, el truco que no quieren que sepas y que te servirá para comprar a mitad de precio en Mercadona.

El truco para comprar a mitad de precio en Mercadona

Mercadona sigue siendo el principal supermercado de España a pesar de la competencia. La cadena valenciana es reconocida como una de las empresas españolas que más crece (cerró el 2022 con beneficios al alza), destacando además la gran cantidad de novedades con las que convence a sus «Jefes» y el que recientemente aumentara los salarios de los empleados. Sin embargo a pesar de esto, no se ha librado de algunas críticas debido al aumento de precios en sus productos, que al igual que en otros supermercados, fueron provocados por la inflación, pero todavía aún ha podido mantener la confianza de más del 27% de la cuota de clientes.

Y es que nadie puede negarle a Mercadona que no tenga productos de calidad. De hecho, sus productos frescos son una de las grandes razones de su éxito. Y no olvidemos además que hace unos años introdujo la sección de comida para llevar, de modo que al margen de todo lo que venden, los frescos son tal vez sus productos más deseado.

Además, existe un truco para que esos productos frescos de Mercadona nos cuesten mucho menos, hasta el punto de poder comprarlos a mitad de precio. El truco en cuestión consiste en fijarse bien en las bandejas de carne y pescado de Mercadona, ya que si llevan una etiqueta amarilla, veremos que su precio se reduce al 50%.

Fíjate en las bandejas de producto fresco y en el día en el que compras

En esta etiqueta de hecho se refleja que la bajada de precio se debe a su «próxima fecha de consumo». Es decir, que la carne o el pescado que contiene debe consumirse en ese mismo día ya que posiblemente al día siguiente ya no esté en buen estado. Algo que aprovechar en el momento y que servirá como decimos para ahorrarnos mucho dinero.

Con esta táctica además, los supermercados reducen significativamente la cantidad de alimentos que desperdician al rebajar al máximo su stock de artículos perecederos como carne y pescados, así como también frutas y verduras.

Pero además el truco tiene una «segunda parte», ya que no sólo debes buscar las etiquetas amarillas marcadas como «rebaja de precio», sino que existe otro método para encontrar las mejores ofertas en productos frescos cada semana en Mercadona y que consiste en aguantar hasta el día en que deban deshacerse de todos los productos perecederos. Y ese día no es otro que el sábado por la tarde, ya que todo lo que no se haya vendido al cierre acabará en la basura, dado que al llegar el lunes recibirán de nuevo producto fresco.