Trabajar en Decathlon: ofertas y requisitos para echar el currículum este verano

Son muchas las empresas que aprovechan el inicio del verano para lanzar nuevas oportunidades de empleo en sus tiendas. Decathlon no deja pasar la ocasión y aumenta su bolsa de empleo con sus puestos disponibles para la temporada de verano. Hay más de 1100 ofertas publicadas en su portal de empleo y una de ellas, podría ser tu próximo trabajo para la temporada. Te contamos las principales ofertas y requisitos para trabajar en Decathlon.

Ofertas de empleo de Decathlon este verano

Una de las ofertas más buscadas es la de vendedor en las diferentes secciones de las tiendas de Decathlon. Este es el puesto más recurrente y buscan a apasionados del deporte que conozcan a pleno detalle el deporte de la sección donde estarán, para poder aconsejar y ofrecer un servicio más completo a los clientes de tienda.

También, se pueden encontrar ofertas de responsables de sección, técnicos de soporte informático, operarios de logística o incluso contables. En empresas tan grandes, la demanda de empleo es continua y se pueden encontrar ofertas muy variadas.

Según las bandas salariales establecidas, se puede empezar cobrando un sueldo de unos 1200 euros al mes, no obstante, esto puede variar según la oferta y el nivel de especialización del candidato. Por el momento, las ofertas publicadas en su portal de empleo no incluyen el salario ofrecido para el puesto, no obstante, podrás conocer el mismo durante el proceso de selección.

Requisitos para trabajar en Decathlon

Cada oferta suele tener sus propios requisitos para poder optar al puesto, pero te contamos los requisitos generales que los aspirantes deberán tener para poder trabajar en Decathlon.

Para el equipo de Decathlon, parece que lo más importante es que seas un apasionado del deporte, pero también será un plus si cuentas con carnet de conducir, debes tener en cuenta que muchas de las tiendas Decathlon se encuentran a las afueras de las ciudades, contar con carnet o vehículo propio puede ser esencial para acudir al puesto de trabajo.

También deberás tener disponibilidad horaria, ya que puede contemplarse la posibilidad de hacer horarios rotativos de mañanas y tardes. Residir en la misma provincia y contar con los Estudios Superiores Obligatorios (ESO) también será esencial para poder optar a uno de los puestos de trabajo de Decathlon.

Los dotes de gente y la facilidad para trabajar en equipo también serán un básico, teniendo en cuenta que el perfil más demandado por el momento es el de Vendedor. Contar con experiencia en cargos similares no será imprescindible, pero sí que se valorará durante el proceso de selección.

Cómo enviar tu currículum a Decathlon

Si quieres aplicar a una de las ofertas de Decathlon solamente deberás seguir estos sencillos pasos: