Trabaja en una ONG: sueldos de hasta 36.000 euros y no necesitas experiencia

Hacesfalta.org, una plataforma laboral que publica oportunidades de empleo en Organizaciones No Gubernamentales (ONG), actualmente dispone de 687 ofertas laborales, de las cuales 282 son con contrato indefinido.

Estas organizaciones buscan cubrir puestos de docentes, psicólogos, terapeutas, logopedas, así como médicos o profesionales cualificados para intervenir en situaciones de emergencia en áreas de conflicto y aportar su experiencia. En perfiles más especializados, como el trabajo con niños o adolescentes, se requiere la realización de estudios específicos, como un Grado Universitario, Formación Profesional o cursos especializados.

La mayoría de vacantes no exigen experiencia previa, aunque en caso de contar con ella, se valora positivamente. Algunas de estas oportunidades requieren cursos de formación específicos en áreas como adolescencia, familia o Trastorno del Espectro Autista, entre otras especialidades.

Ofertas de empleo en ONG

El trabajo en una ONG está orientado hacia la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables. Las vacantes disponibles en este ámbito abarcan una amplia gama de sectores y campos dentro del ámbito solidario, donde se busca contribuir al bienestar y apoyo de quienes más lo necesitan.

Las oportunidades de empleo actuales en el sector incluyen:

Psicóloga en Madrid para UNAF : se requiere formación en Psicología, experiencia en docencia con adolescentes y familias, así como al menos 500 horas de formación en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

: se requiere formación en Psicología, experiencia en docencia con adolescentes y familias, así como al menos 500 horas de formación en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Logopeda en Madrid para la Asociación Valdeperales : ofrecen un contrato laboral de obra y servicio por 16 horas a la semana, solicitando formación en Logopedia o Magisterio con especialidad en Audición y Lenguaje. El sueldo es de 12.000 euros anuales.

: ofrecen un contrato laboral de obra y servicio por 16 horas a la semana, solicitando formación en Logopedia o Magisterio con especialidad en Audición y Lenguaje. El sueldo es de 12.000 euros anuales. Psicólogo sanitario con experiencia en TEA (Trastornos del Espectro Autista) y Asperger en Zaragoza : ofrecen una incorporación inmediata a jornada completa con un contrato indefinido y un salario de hasta 24.000 euros.

: ofrecen una incorporación inmediata a jornada completa con un contrato indefinido y un salario de hasta 24.000 euros. Captador de socios en Vizcaya : ofrecen una jornada laboral de 20 horas a la semana, con un sueldo de 1.088 euros más incentivos. No se requieren estudios ni experiencia previa para este puesto.

: ofrecen una jornada laboral de 20 horas a la semana, con un sueldo de 1.088 euros más incentivos. No se requieren estudios ni experiencia previa para este puesto. Educador social en un hogar de acogida de menores en Segovia para la Asociación ACCEM : oferta de empleo a tiempo completo con un contrato de sustitución por vacaciones.

: oferta de empleo a tiempo completo con un contrato de sustitución por vacaciones. Dinamizador F2F en Barcelona para la Fundación Pasqual Maragall: se requiere estudios de Grado Medio y se valorará la experiencia previa en marketing.

Para acceder a las ofertas de empleo en ONG publicadas por ‘Haces falta’, tienes que dirigirte a la web de ‘Haces falta’ y buscar la vacante que te interese. Una vez dentro, encontrarás un cuadrado de color rosa con la etiqueta ‘Enviar interés’.

Al acceder, verás dos opciones: la de ser un usuario registrado o no registrado. En caso de no estar registrado, selecciona la opción de particular o empresa, dependiendo de si busca un puesto de trabajo o quieres publicar una vacante. Luego, sigue los pasos indicados y espera a que el equipo de selección de personal se comunique contigo.

Habilidades

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) buscan colaboradores que compartan y se comprometan con sus valores y objetivos. Es crucial que los colaboradores se identifiquen y estén comprometidos con la causa y los principios de la organización.

Dependiendo del puesto, las ONG valoran la experiencia previa en áreas relacionadas, habilidades técnicas, conocimientos específicos y la capacidad para gestionar proyectos, comunicarse eficazmente y utilizar herramientas tecnológicas, entre otros aspectos. Asimismo, la capacidad de adaptarse a entornos dinámicos, resolver desafíos y trabajar eficazmente en equipos multidisciplinarios es esencial en el contexto cambiante de las ONG.

La empatía, la capacidad de interactuar con diversas culturas, el respeto y la escucha activa son habilidades esenciales para colaborar con las comunidades y los beneficiarios de los programas. Estas son algunas de las características que las ONG valoran en los candidatos.