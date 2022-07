Todos los productos de Apple con descuentazo en los Amazon Prime Days

Los próximos 12 y de julio se celebran los esperados Amazon Prime Days, que suponen una buena oportunidad para poder comprar todo tipo de productos de venta en Amazon con grandes descuentos. Como suele ocurrir cada año, aquellos que pertenecen a la sección de tecnología y electrónica parecen ser los más buscados y entre ellos los de Apple suelen ser protagonistas. Por ello, si tú también estás buscando poder renovar tu viejo iPhone o comprarte por fin un iPad a mejor precio, nada como elegir entre los productos de Apple con descuentazo en los Amazon Prime Days que te mostramos a continuación.

Descuentos de Apple en los Prime Days

Amazon se prepara para su dos grandes días de descuentos. Llegan los Amazon Prime Days y dado que en esta tienda podemos encontrar los mejores productos de Apple, nada como elegir entre ellos aquellos que van a contar con los mejores descuentos, pero que además son los más deseados.

Apple iPhone 13

El nuevo Apple iPhone 13 es uno de esos productos Apple de oferta en Amazon debido a los Amazon Prime Days. El modelo en concreto es el de 128 Gb y en color verde. Con pantalla super Retina XDR de 6,1 pulgadas, sistema avanzado de cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision. Chip A15 Bionic para un rendimiento ultrarrápido, hasta 19 horas de reproducción de vídeo. Su precio apenas supera los 855 euros.

Apple iPhone 13 Pro

Aprovecha también los Amazon Prime Days para hacerte con Apple iPhone 13 Pro de 256 GB y de grafito por poco más de 1.22o euros. Un móvil espectacular con pantalla super retina XDR de 6,1 pulgadas con ProMotion para hacerlo más rápido y fluido. Cuenta con el nuevo sistema de cámaras Pro de 12 Mpx con teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular, escáner LiDAR, rango de zoom óptico x6, fotografía macro y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision. Como el anterior, cuenta con Chip A15 Bionic para una mejora de su rendimiento y 22 horas de reproducción de vídeo.

Apple iPad Air de 5.ª generación

También con precio especial rebajado tenéis en Amazon el Apple iPad Air de 64 GB de 5.ª generación, por sólo 595 euros (lo podéis comprar también de 256 GB por 799 euros). Un dispositivos con pantalla liquid retina de 10,9 pulgadas con mejoras para una resolución espectacular. En concreto, tiene la tecnología True Tone, gama cromática amplia (P3) y película antirreflectante. El chip es el M1 de Apple con Neural Engine y cámara gran angular de 12 Mpx, así como cámara ultra gran angular frontal de 12 Mpx y con encuadre centrado.

Apple Watch Series 3

Si deseas un nuevo reloj inteligente el Apple Watch de tercera generación es quizás uno delos más de recomendados. Este modelo de aluminio en plata está de oferta con motivo de los Amazon Prime Days y te costará menos de 200 euros. Con correa deportiva en color blanco, de 38 o de 42 mm. Cable de carga magnético de 1 m, GPS, Chip S3 con procesador de doble núcleo , Chip W2 inalámbrico de Apple, Altímetro barométrico, 8 GB de capacidad, Sensor óptico de frecuencia cardiaca, Acelerómetro y giroscopio. Hasta 18 horas de autonomía, resistente al agua hasta 50 metros.

Apple Air Pods de 3ª generación

No dejes escapar tampoco los nuevos Apple Air Pods de tercera generación con funda que es además cargador. Auriculares que tiene hasta 6 horas de reproducción cuando sólo tiene una carga, o 30 horas cuando la carga es completa. Tiene acceso rápido a Siri y son compatibles con todos los dispositivos de Apple. Su precio de oferta por los Amazon Prime Days es de 175 euros.

Apple MacBook Pro

Si has de renovar portátil, el MacBook Pro es sin lugar a dudas uno de los mejores no sólo de Apple sinmo del mercado. Un ordenador de 13 pulgadas con procesador M1 de Apple con CPU 8‑Core y GPU de 8 núcleos, 8 GB de memoria RAM, y 256 GB de SSD en color plateado, es un modelo de 2020 pero lo cierto es que no parece tener rival y es de los más deseados. Aprovecha los Amazon Prime Days ya que tendrá casi un 15% de descuento de modo que te costará 1.249 euros.