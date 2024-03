Thiess (ACS) incorpora a su Grupo a Pybar, especialista en metales subterráneos

El Grupo Thiess, filial de ACS, ha anunciado que Thiess Pty Ltd ha rubricado un acuerdo de compra de acciones con Metarock Group Ltd para adquirir la empresa australiana de metales subterráneos PYBAR Holdings Limited (y su filial al 100 % Pybar Mining Services Pty Ltd).

El presidente ejecutivo y director ejecutivo del Grupo Thiess, Michael Wright, ha señalado que «esta adquisición es una parte continua de la estrategia de Thiess para diversificar nuestros productos y los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Estamos comprometidos a desarrollar una cartera minera global, con un fuerte enfoque en metales y minerales críticos para la transición energética global».

Por ello, ha proseguido el directivo, que «la adquisición de Pybar es clave para esto. Las habilidades especializadas de Pybar ampliará

la oferta de servicios del Grupo Thiess a nuestros clientes y abrir un canal de oportunidades en metales y minerales subterráneos en Australia y en todo el mundo».

«Es bien conocida la trayectoria de 30 años de Pybar y, además, comprobada experiencia en minería subterránea. Se trata de una firma que respetamos y apreciamos por su compromiso y fuerza laboral», ha añadido Wright. «Conservaremos la marca Pybar y trabajaremos con el equipo de la compañía, con el fin de respaldar a su actual cartera de clientes, así como para hacer crecer y hacer cada día más sólida la marca de Pybar más allá de los mercados en los que opera en este momento», ha destacado.

Destaca la compañía en un comunicado, que la experiencia industrial de las empresas operativas del Grupo Thiess, así como la cartera complementaria de servicios y alcance geográfico, coloca al grupo filial de ACS en una posición sólida para mejorar la calidad de Pybar, ya que es una propuesta de valer, tanto para sus clientes como para su equipo.