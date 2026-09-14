China denuncia una «agenda oculta» que busca «estrangular» su tecnología tras el debate sobre la regulación de la IA

La tensión entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, continúa su escalada en pleno debate sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA). A raíz de que Donald Trump relativizase los riesgos de la IA tachando de «fuerzas negativas» a aquellos que reclaman una normativa más rígida, desde Pekín acusan ahora a Washington de guiarse por una estrategia que persigue frenar su desarrollo tecnológico y defienden «una inteligencia artificial abierta».

Mediante un editorial en el diario oficialista Global Times, dependiente de un órgano del Partido Comunista de China (PCCh), China respondió el domingo acusando a la comunidad tecnológica estadounidense de esconder un «manual de guerra fría» contra la IA china. Según el rotativo, hay una «agenda oculta» que buscaría «estrangular» el desarrollo chino, con medidas como la prohibición de venta de chips avanzados, para ampliar la brecha tecnológica y después negociar con Pekín una ralentización del sector.

El Global Times tildó de «hipócrita y miope» una situación actual que califica como una «guerra fría silenciosa de la IA» cuyo objetivo real sería frenar el desarrollo chino mediante barreras tecnológicas y «monopolios regulatorios». «Excluir a China y a las empresas chinas sólo aumentará significativamente los costos de ensayo y error y los riesgos de pérdida de control en el desarrollo global de la IA», argumenta el medio con la misma narrativa utilizada por Pekín para hacer frente a las críticas a otras cuestiones como su gasto militar.

China aboga por una «barrera de seguridad»

Todo esta polémica viene originada por las palabras de Dario Amodei, fundador de Anthropic, quien la semana pasada pidió un «ritmo más lento» en el desarrollo de modelos avanzados, posición que luego fue respaldada por otros directivos de grandes tecnológicas como Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI), aunque contestada por el presidente de su propio país. Trump considera que Estados Unidos, al que califica como «el país más sofisticado del mundo», está «liderando» la carrera por el desarrollo tecnológico de la IA y quiere «mantenerlo de esa manera».

Amodei había planteado una estrategia formulada en tres fases y orientada a regular el ritmo de la tecnología sin ceder la ventaja estratégica a países como China, lo que en principio fue visto como una «declaración racional» desde Pekín. Por su parte, el ministro chino de Seguridad del Estado, Chen Yixin, definió la IA como un nuevo terreno de «rivalidad entre grandes potencias» y pidió construir una «barrera de seguridad» en torno a la tecnología, reforzando la supervisión sobre datos, algoritmos, infraestructura de cómputo y aplicaciones de uso civil y militar.

Pero también lanzó una crítica velada a Estados Unidos, acusándoles de usar el pretexto de la «seguridad nacional» para limitar el acceso de otros países a equipos y capacidades de vanguardia.

Una IA «abierta e inclusiva» liderada por Pekín

Pekín, lejos de buscar ralentizar su tecnología, trata de liderar su desarrollo más allá de sus fronteras: este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza «precisa y efectiva» de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.

Durante la reciente cumbre de países BRICS en Nueva Delhi, el mandatario ofreció el respaldo del gigante asiático para acelerar el despegue tecnológico y desarrollo de la inteligencia artificial en los Estados miembros del bloque.

Este lunes, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun sostuvo que la difusión de «narrativas de amenaza» o fomentar la confrontación «sólo obstaculizará el proceso de gobernanza de la IA», un campo que «concierne al bienestar de toda la humanidad», por lo que todas las partes deben promover conjuntamente una IA «abierta, inclusiva, accesible para todos y orientada al bien», dado que lo contrario «no beneficia a los intereses de ninguna de las partes».

La advertencia llega en un momento de gran actividad del sector chino, con empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu compitiendo mediante modelos abiertos, precios bajos y rápida implantación comercial, pese a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados.

Recientemente, DeepSeek y Moonshot han perfilado posibles salidas a bolsa y modelos como Kimi K3, Qwen3.8-Max o GLM-5.2 se han acercado a los sistemas más avanzados de firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.