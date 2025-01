La tabla del año de tu jubilación según tu edad: así queda a partir de 2025

Para acceder a la pensión contributiva de jubilación en 2025, es necesario cumplir con ciertos requisitos de cotización establecidos por la Seguridad Social. En primer lugar, los trabajadores deben haber cotizado al menos 15 años durante su vida laboral, aunque para poder cobrar el 100% de la pensión, es necesario haber cotizado un mínimo de 36 años y seis meses. A medida que aumentan los años cotizados, el porcentaje de la pensión también se incrementa. Por ejemplo, con 16 años de cotización se percibe un 52,2%, y con 36 años o más, se alcanza el 100%. Aquellos que no lleguen a los 15 años cotizados no podrán acceder a una pensión contributiva, pero podrán optar por una pensión no contributiva de jubilación, que se gestiona a través del IMSERSO.

A partir de 2025 se aplican algunos cambios importantes. La nueva edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses para aquellos con menos de 38 años y 3 meses de cotización, mientras que aquellos con 38 años y 3 meses o más pueden jubilarse a los 65 años. Por otro lado, la cuantía de las pensiones contributivas ha aumentado un 2,8% este año. También se han incrementado las pensiones mínimas en un 6% y las pensiones no contributivas en un 9%.

Ésta es la edad a la que te vas a jubilar

A partir de 2025, la edad para la jubilación ordinaria en España dependerá de los años de cotización previos. En 2025, quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse a los 65 años. En cambio, aquellos que hayan cotizado menos de esa cantidad deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses. Este sistema se ajustará progresivamente a lo largo de los siguientes años, incrementando la edad de jubilación para quienes no cumplan con el periodo mínimo de cotización.

Para 2026, la edad de jubilación será de 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, pero aquellos con menos tiempo cotizado deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. En 2027, quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses o más podrán jubilarse a los 65 años, mientras que los que no lleguen a ese mínimo deberán esperar hasta los 67 años. A partir de ese momento, el sistema será más rígido y la edad de jubilación pasará a ser de 67 años para aquellos con menos de 38 años y 6 meses de cotización.

Esta tabla definida por la Seguridad Social establece claramente cómo afectará la cotización al momento de la jubilación en función del año de nacimiento. Por ejemplo, si una persona nació en 1960, podrá jubilarse en 2025 con 65 años si ha cotizado 38 años y 3 meses o más. En caso contrario, deberá esperar hasta los 66 años y 8 meses. Para aquellos nacidos en 1961, la jubilación será posible en 2026 con 65 años si han cotizado lo mismo o más, de lo contrario, deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Para las personas nacidas entre 1962 y 1969, la jubilación ordinaria se producirá entre 2027 y 2034, y siempre dependerá de los años de cotización. Si se cumplen los 38 años y 6 meses de cotización, podrán jubilarse a los 65 años; si no, deberán esperar hasta los 67 años.

Además, la ley ha establecido que quienes decidan retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación, establecida por su año de nacimiento y años de cotización, deberán asumir una penalización. Por cada mes que se adelante la jubilación, la pensión sufrirá una reducción, según los porcentajes establecidos por la Seguridad Social. También se ha establecido que la jubilación anticipada no podrá realizarse más de dos años antes de la edad de jubilación ordinaria y se exigirá un mínimo de años cotizados.

A partir de 2027, estas condiciones se mantendrán, a menos que haya nuevas modificaciones legislativas. Sin embargo, la tendencia es que la edad de jubilación se vincule de manera más estricta a los años de cotización, lo que pone de manifiesto la importancia de asegurar una trayectoria laboral estable para cobrar el 100% de la pensión a una edad temprana.

Pensión mínima y máxima de jubilación en 2025

Este 2025, la pensión máxima es de 3.267,55 euros al mes, lo que equivale a 45.745,70 euros brutos anuales. Para acceder a la pensión máxima, además de cumplir con los requisitos de cotización, es necesario haber alcanzado la edad de jubilación establecida por ley, que es de 66 años y 8 meses para aquellos con menos de 38 años y 3 meses de cotización. Quienes cuenten con este mínimo de años cotizados pueden jubilarse a los 65 años. También es fundamental haber cotizado un mínimo de 36 años y seis meses, además de haber elevado la base reguladora a través de las cotizaciones de los últimos 25 años.

La pensión mínima varía según la situación del pensionista. En Para una persona jubilada con 65 años o más, sin cónyuge a cargo, la pensión mínima mensual es de 825,20 € (11.876,28 € anuales). Si el pensionista tiene cónyuge a cargo, la pensión mínima sube a 1.033,30 € mensuales (14.871,25 € anuales). Para aquellos en situación de gran invalidez, las pensiones mínimas pueden ser más altas, llegando hasta 1.549,90 € mensuales (22.306,16 € anuales) si tienen cónyuge a cargo.