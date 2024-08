Soy nutricionista y éste es el único atún de Mercadona que como

El atún en lata es una de las conservas que más se consumen y también de las mejores que podemos comer. Puede que muchas veces se hable de este alimento con respecto a las cantidades de mercurio que puede tener y como se suele advertir sobre su consumo. Sin embargo, ya hace tiempo que varios estudios, como este de la OCU, señalan que las cantidades de mercurio en las latas de atún que se venden en los supermercados están por debajo de los límites Eso no quiere decir que no tengamos que elegir latas que lleven un atún de calidad, o si es mejor elegir un atún en aceite (de oliva o de girasol) o uno que sea al natural y también como no, fijarnos en la cantidad de sal (algo que sería también preocupante). Es por ello, que la clave está en saber elegir bien las latas de atún y para ello, nada como seguir las recomendaciones de los expertos que analizan productos como el atún de Mercadona, que es de los más populares.

En concreto, el nutricionista Fran Susín, que es muy popular en las redes sociales, recomienda el atún como un alimento que es perfectamente compatible con una dieta que sea equilibrada, aunque no ha dudado a la hora de evaluar el que es como decimos, uno de los más vendidos: el atún de Mercadona, en sus distintas versiones, para de este modo desvelar cuál es la mejor de todas. De este modo, el experto analiza el atún de Mercadona que se vende bajo la marca Hacendado, tanto el que encontramos al natural como el que se vende en aceite de oliva y en aceite de girasol y a partir de aquí desvela cuál es, según su criterio y lo que nos puede aportar nutricionalmente, el mejor de todos, o el más recomendable. Toma nota entonces porque a partir de lo que nos explica este nutricionista podremos entender mejor en qué se diferencia que un atún esté al natural o en aceite y también que opción de Mercadona es la mejor de todas.

El atún de Mercadona que recomiendan los nutricionistas

Bajo el nombre de @fransusin_ es como Susín se ha hecho popular tanto e Instagram como en TikTok. El nutricionista es famoso por analizar los productos de supermercados como Mercadona y en el caso del atún en lata, quiso explicar las diferencias entre los tres tipos de latas que encontramos bajo el sello de Hacendado, la marca blanca de Mercadona. De este modo, explicó que las mejores opciones según su criterio son el atún en lata al natural Hacendado (6 latas por 4,20 euros) así como el atún en lata en aceite de oliva Hacendado (6 latas por 5,15 euros o una lata de 900 gramos por 8 euros), frente al atún en aceite de girasol Hacendado (6 latas por 4,20 euros o lata de 900 gramos por 6,45 euros) que sería la opción que nunca compraría.

Dentro de esas dos mejores elecciones, Susín puntualiza que el atún en aceite de oliva no lleva AOVE, lo que sería lo mejor ya que es más saludable. De la «peor» opción de todas, deja claro que el aceite de girasol no deja de ser un aceite vegetal que puede ser «proinflamatorio» y por este motivo, lo mejor de todo es evitarlo frente a las otras dos opciones.

El atún al natural, el mejor de todos los que vende en Mercadona

Del aceite al natural Hacendado, Susín explica que una vez lo compras, le podemos añadir nosotros mismos el aceite de oliva virgen extra en casa y de este modo lograremos un atún que va a estar «estupendísimo». Además, esta es la opción más recomendada en cuanto a valores nutricionales. Cada lata de atún de este tipo apenas tiene 0,6 gramos de grasa y aporta 18 gramos de proteína y tiene 79 calorías. En cuanto a la sal, es también la opción que menos cantidad tiene (1,1 gramos por cada 100 gramos).

¿Debemos temer el mercurio en las latas de atún del supermercado?

Por último en su vídeo, Susín hace mención a la presencia de mercurio en el atún en lata y deja claro que si no lo compramos o no lo comemos precisamente por «miedo al nivel de mercurio», es algo de lo que no debemos hacer caso dado que la cantidad que tienen los atunes que se utilizan para las latas es muy poca dado que se trata de atunes pequeños y que son los atunes grandes los que sí que pueden ser un peligro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fran Susin (@fransusin_)

De este modo, ahora ya sabemos qué atún comprar de cuantos venden en Mercadona a partir de lo explicado por este experto, añadiendo además que el atún al natural tiene otros aportes beneficiosos como son los ácidos Omega-3, buenos para la salud de nuestro corazón y cerebro, así como minerales y vitaminas como la vitamina D (buena para la salud de los huesos) o la vitamina B12, esencial para producir glóbulos rojos y el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso.