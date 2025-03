Soy experto inmobiliario y debes saber ésto si estás de alquiler: «El propietario…»

El mercado del alquiler en España es un auténtico quebradero de cabeza para miles de ciudadanos. Mientras que los precios han ido subiendo de manera descontrolada, encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una misión prácticamente imposible. La incertidumbre es aún mayor cuando llega el momento de renovar el contrato, ya que muchos inquilinos temen que el propietario decida aumentar la renta sin previo aviso o, peor aún, que simplemente opte por no renovar y los deje sin techo en un mercado cada vez más inaccesible. Sin embargo, un experto inmobiliario ha explicado algo que debes tener en cuenta en el caso de estar de alquiler.

El desconocimiento de la normativa vigente hace que muchos inquilinos acepten condiciones de alquiler que no siempre son legales. Por eso, la información es clave para saber hasta qué punto un propietario puede actuar y qué derechos protegen a los arrendatarios. En este contexto, las redes sociales se han convertido en una fuente de consulta habitual, donde expertos en el sector aclaran dudas y explican los derechos y deberes tanto de propietarios como de inquilinos. Uno de estos expertos es Alberto Sánchez, abogado inmobiliario, que ha ganado notoriedad en TikTok gracias a sus consejos legales sobre alquileres. En uno de sus vídeos más recientes, con cientos de miles de visualizaciones, ha abordado una de las preguntas más comunes: ¿qué ocurre cuando se cumplen cinco años de contrato? Su respuesta ha sido clara y ha despertado un gran interés entre quienes viven de alquiler y temen una subida desmesurada de la renta o una rescisión inesperada.

Lo que debes saber si estás de alquiler, según un experto

Al llegar al quinto año de un contrato de alquiler de una vivienda, muchas personas se preguntan si el propietario tiene derecho a echarlos o subir la renta sin restricciones. Según la normativa vigente, la respuesta depende del aviso previo que haya dado el arrendador. Lo que explica el abogado inmobiliario Alberto Sánchez desde su cuenta de TikTok, es que, si el dueño del piso quiere recuperar la vivienda, debe notificarlo con al menos cuatro meses de antelación. Si lo hace con menos tiempo, el contrato se prorroga automáticamente por tres años más, y esa decisión queda en manos del inquilino, no del propietario.

Esto significa que si el arrendador avisa con tres, dos o un mes de antelación, el contrato sigue vigente y el inquilino puede quedarse hasta un total de ocho años. Sólo en ese momento, y siempre con el mismo preaviso, el propietario podrá decidir no renovar. Este aspecto es crucial, ya que muchos inquilinos desconocen este derecho y pueden verse presionados para abandonar la vivienda sin necesidad.

¿Puede el propietario subir el alquiler cada año?

Otro de los temas que más dudas genera entre los inquilinos es la posibilidad de que el propietario incremente la renta anualmente. De acuerdo con la legislación, sí es legal que el arrendador haga una revisión de la cuota, pero no puede hacerlo de forma arbitraria. Para que sea válido, el contrato debe recoger expresamente esta posibilidad y establecer un mecanismo de actualización vinculado a indicadores oficiales.

El aumento del alquiler está regulado y, en la mayoría de los casos, se ajusta a índices como el IPC o el Índice de Precios de Arrendamientos de Vivienda (IRAV). Esto significa que, aunque el propietario tenga la intención de subir la renta, no puede hacerlo por encima de estos límites establecidos por la ley. Si el contrato no menciona ninguna cláusula sobre revisión de la renta, el propietario no tiene derecho a incrementarla anualmente.

¿Vivir mucho tiempo en una vivienda de alquiler da más derechos?

Existe la creencia extendida de que, cuanto más tiempo pasa un inquilino en una vivienda, más derechos adquiere sobre ella. Sin embargo, esto no es cierto. De hecho, ocurre lo contrario. La legislación actual protege los primeros años de alquiler con prórrogas obligatorias para garantizar estabilidad, pero a medida que pasa el tiempo, las garantías van disminuyendo.

Tras el octavo año de alquiler, el propietario tiene la posibilidad de no renovar el contrato sin necesidad de justificación alguna, siempre que lo comunique con el tiempo estipulado. Esto significa que, aunque el inquilino haya residido en el mismo piso durante una década, no tiene más derechos que aquellos establecidos en la ley. Es importante conocer esta normativa para no caer en falsas expectativas sobre la permanencia en una vivienda alquilada.

¿Qué puedes hacer para protegerte como inquilino?

Ante esta situación, la mejor estrategia es estar informado y conocer los derechos que amparan a los inquilinos. Si estás en tu quinto año de contrato, revisa si tu arrendador te ha avisado con la antelación adecuada. Si no lo ha hecho, tienes el derecho a prorrogar tu estancia por tres años más sin que el propietario pueda oponerse.

En cuanto a las subidas del alquiler, es recomendable revisar el contrato y asegurarse de que cualquier actualización de la renta esté vinculada a índices oficiales. Si un propietario intenta imponer una subida fuera de los límites legales, el inquilino puede impugnar la decisión y exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

Por último, contar con asesoramiento legal puede ser clave en situaciones de conflicto. En caso de duda, siempre es recomendable consultar con un abogado especializado en derecho inmobiliario para evitar abusos y garantizar una estancia en alquiler con total seguridad jurídica.