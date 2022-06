Son las deportivas del momento y están de ofertón en el outlet de Bimba y Lola

El calzado deportivo triunfa en ventas en todo el mundo, y no sólo entre los que hacen deporte, es sin duda el tipo de calzado más cómodo, práctico y versátil que puedes utilizar para combinar una gran variedad de looks de diferentes estilos. Hoy te mostramos las deportivas del outlet de Bimba y Lola que lo están petando de cara al verano y que te puedes llevar con un descuentazo de infarto.

Bimba y Lola triunfa especialmente en nuestro país, una firma gallega con un gran crecimiento en los últimos años y que fue creada por dos sobrinas del diseñador Adolfo Domínguez. Con tiendas a lo largo y ancho del país, y en otros países, sus originales diseños y su alta calidad hace que cada día sean más las personas que se enamoran de esta prestigiosa marca.

Las deportivas del outlet de Bimba y Lola que tienen descuentazo

Se trata de la Deportiva plataforma turquesa, unas zapatillas deportivas totalmente en color turquesa que son perfectas para los meses de verano y que te darán un toque de estilo espectacular… ¡y tienen plataformas!. Gracias al súper 30% de descuento, su precio final se queda en 77 euros, ¡un chollazo!.

Estas deportivas del outlet de Bimba y Lola son tienen una plataforma de 5 cm, un diseño de nylon y serraje, con cordones que tienen los terminales logotipados. Su color turquesa hace que sean perfectas para esta época del año y que, además, puedas combinarlas de múltiples maneras para lograr looks muy coloridos y mucho estilazo.

Disponibles en las tallas de la 35 a la 41 hasta agotar existencias, estas zapatillas tienen la suela personalizada con el logo de Bimba y Lola, y se incluye una bolsa protectora para que las puedas mantener siempre en las mejores condiciones cuando no las estés utilizando, tanto si están en el armario como si te las llevas en la maleta de viaje.

En cuanto a los materiales utilizados para su fabricación, el exterior es una combinación de 48% serraje vacuno, 47% poliéster y 5% poliuretano, mientras que la suela es 100% caucho termoplástico y el forro 100% poliéster.

Si quieres un calzado cómodo y con estilo que llame la atención y se convierta en la estrella de tus looks, sin duda estas deportivas del outlet de Bimba y Lola tienen todas las papeletas para lograrlo. Un calzado con estilo que en cuanto te lo pongas por primera vez no te las querrás quitar… ¡y con este descuentazo no las puedes dejar escapar!.