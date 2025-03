El mundo de la banca privada (gestión de altos patrimonios) está registrando un movimiento frenético en las últimas semanas en España. Dos de los principales bancos medianos, el andaluz Unicaja y el vasco Kutxabank, están buscando desesperadamente adquisiciones para crecer en este segmento, donde cada vez es más difícil competir. Han hablado con numerosas firmas, pero, de momento, ninguna se ha mostrado dispuesta a vender.

Así lo aseguran varias fuentes del sector. Según las mismas, entre las entidades con las que han contactado sin éxito Unicaja y Kutxabank se encuentran Singular Bank, A&G, Abante Asesores, GBS Finance o Banco Mediolanum. Éstos son algunos de los nombres más importantes de bancos privados independientes en España.

La banca privada se ha vuelto un terreno enormemente competitivo, ya que estos clientes -los que tienen una mayor riqueza- son los más rentables, como es lógico.

Así, aparte de los grandes bancos (que también tienen el grueso del negocio, como en el resto de los servicios financieros), están estas firmas independientes, pequeñas boutiques exclusivas y también numerosos bancos especializados extranjeros, en especial los de origen suizo y andorrano. Finalmente, las grandes aseguradoras Mapfre y Mutua están apostando por este segmento con importantes compras en los últimos años.

Movimientos en el sector

Esta dura competencia está provocando movimientos de calado, como el fichaje del jefe de banca privada de CaixaBank, Víctor Allende, por el Banco Santander. Este directivo se ha llevado a buena parte de su equipo desde la entidad catalana a la cántabra, lo cual ha provocado un movimiento tectónico en el sector. Lógicamente, CaixaBank está intentando sustituir a este equipo perdido de la mano de Belén Martín, la nueva jefa del negocio.

La consultora Álvarez & Marsal sostiene que «se mantiene un entorno bastante positivo para más consolidación en la banca. Hay mercados asociados donde el movimiento de fusiones y adquisiciones es muy activo: banca privada y gestión de activos. Hay mucha fragmentación, los bancos quieren comprar entidades especializadas».

En este entorno, las entidades medianas lo tienen muy complicado para competir, ya que carecen de la masa crítica de las grandes y de la especialización y el glamour de las firmas puras de banca privada. De ahí que estén intentando comprar.

Y dentro de ellas, las más activas son las citadas Unicaja y Kutxabank, según las fuentes consultadas. Abanca ya adquirió en su día Bankoa, Novo Banco o Ahorro Corporación y tiene un importante negocio de gestión de altos patrimonios venezolanos que quieren tener su dinero en España. Ibercaja, por su parte, ha creado una importante unidad de gestión de activos (fondos de inversión y planes de pensiones).

Respuesta negativa

No obstante, las respuestas que han recibido el banco andaluz y el vasco han sido negativas hasta la fecha, bien sea por la estructura accionarial de las firmas o por el precio exigido. Así, Singular -el banco que dirige el ex CEO del Santander, Javier Marín- está en posición compradora, no vendedora. A&G ha intentado vender en varias ocasiones un porcentaje minoritario, pero se niega a una operación en la que los socios pierdan el control.

Abante, por su parte, vendió casi el 19% de su capital a Mapfre, que la tiene como su buque insignia de banca privada y, por tanto, no piensa venderla. GBS ya vendió su negocio a Creand, pero acaba de lanzar otro servicio de asesoramiento patrimonial, aunque de pequeña dimensión de momento. Por último, el italiano Mediolanum acaba de redoblar su apuesta por nuestro país y ha comprado un palacete en el Barrio de Salamanca de Madrid, con lo que tampoco está interesado en vender su unidad española.