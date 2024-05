Siete trucos para contratar un buen internet

En la actualidad, la conexión a internet se ha convertido en una necesidad indispensable para la mayoría de personas. La red es necesaria para realizar múltiples gestiones tanto personales como profesionales, incluso hay trámites que ya sólo es posible realizar online. Además, una buena conexión a internet da acceso a infinidad de opciones de ocio a través de las redes sociales, los juegos en línea o las plataformas de contenidos. Sin embargo, el amplio abanico de operadores y tarifas disponibles puede convertir la tarea de elegir la más adecuada a nuestras necesidades en un verdadero reto.

Sigue estos pasos para contratar la conexión a internet que mejor se adapte a ti

En primer lugar, mucho ojo con las gangas. Ya sea para contratar una nueva tarifa, cambiar de operador o ampliar los servicios incluidos en el paquete, se deben tener en cuenta una serie de factores importantes antes de elegir el operador y la opción adecuada. Es clave no basar la decisión únicamente en el precio. Hay que prestar atención y no dejarse guiar únicamente por el precio. Hay ofertas engañosas, que sólo duran unos meses o que no incluyen los impuestos, por lo que si no se lee la letra pequeña, a largo plazo pueden salir muy caras.

Es indispensable contar con una conexión a internet fiable por lo que es recomendable confiar únicamente en operadores reconocidos, como Yoigo, que garanticen la calidad de los servicios que ofrecen y que dispongan de un servicio de atención al cliente eficaz al que poder recurrir en caso de que surja cualquier duda o problema. Una de las quejas recurrentes de los consumidores respecto a las empresas de telefonía es la frustración que les producen las respuestas robotizadas o las largas esperas cada vez que necesitan contactar con su proveedor. Es importante asegurarse que tendremos profesionales a nuestra disposición a través del canal que elijamos: whatssap, redes sociales o en puntos físicos.

Otro factor importante es prestar atención a la cobertura porque no todos los lugares ofrecen la opción de instalar ADSL o fibra óptica. Hay que enterarse con qué cobertura cuenta la zona y la velocidad máxima disponible para no contratar una tarifa que incluya una velocidad que nunca se podrá disfrutar en la vivienda. Es importante que el operador que elijamos tenga el suficiente despliegue de red o cuente con acuerdos necesarios para poder ofrecer la mejor conexión allí donde estemos.

En este mismo sentido, también hay que tener en cuenta que la tarifa responda a las necesidades específicas de cada uno. No es lo mismo vivir solo que con más gente. En la actualidad, cada persona cuenta con varios dispositivos con conexión a internet: ordenadores, tabletas, smartphones, altavoces inteligentes, incluso muchos modelos de electrodomésticos; por lo que hay que tenerlo en cuenta para que la velocidad de conexión no se resienta. Además, es cada vez más habitual trabajar en remoto parte de la jornada laboral y para lo que debemos asegurarnos de contar con una conexión adecuada que no nos deje tirados en el peor momento.

Un truco que puede ayudarnos a tomar la mejor decisión es revisar las facturas actuales para poder comprobar qué servicios contratados realmente se utilizan. En demasiadas ocasiones se está pagando por funcionalidades innecesarias como el buzón de voz o tonos de espera. Es clave pagar únicamente por aquello que de verdad se necesita. También es importante comprobar si nuestra operadora actual nos avisa cuando vamos a llamar a un número de teléfono con tarificación especial, como un 902, para evitar llevarse sustos desagradables en la factura a final de mes.

Además, la mayoría de las operadoras ofrecen paquetes muy completos que incluyen, además de la conexión a internet, varias tarifas móviles o la suscripción a las plataformas de streaming más populares, como Netflix o Amazon Prime Video. Poder unificar los servicios de telefonía contratados en una única factura puede suponer un importante ahorro mensual. Es importante consultar también las opciones de dispositivos que se pueden adquirir con la tarifa elegida porque puede resultar muy ventajoso disponer de un smartphone o tablet de alta gama por apenas unos euros más al mes.

También hay que comprobar si tenemos permanencia con la tarifa actual y si la conlleva la opción que estemos valorando. Las tarifas o paquetes de muchas operadoras incluyen una cláusula de permanencia, que implica que el usuario se verá obligado a pagar una penalización económica si decide cambiar de proveedor antes de la finalización del contrato. Su importe varía de un operador a otro, y es conveniente revisar la situación actual porque puede compensar pagar esta sanción si existe una tarifa mejor con otra operadora, que supongan un ahorro a largo plazo.

En conclusión, conviene dedicar el tiempo y la atención necesaria para analizar y comparar nuestras necesidades y las ofertas actuales que mejor se ajusten a ellas para así poder contratar la mejor conexión a internet para cada uno.