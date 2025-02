Si tienes más del 33% de discapacidad, estos son los beneficios fiscales que puedes aprovechar

En España, los últimos estudios cifran en 4,12 millones las personas que sufren discapacidad, siendo un total del 10% de la población. Las personas que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33% pueden disponer de un gran número de beneficios fiscales y a nivel laboral. Esto lo establece la ley con el objetivo de que puedan estar en una situación de igualdad con el resto de la población.

Esto lo rige la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que deja claro que estas personas tienen derecho a «prestaciones sociales y económicas, la protección de la salud, la atención integral, la educación, la autonomía, el derecho al trabajo, la protección social o la participación en los distintos aspectos de la vida de la comunidad».

Se considera que una persona tiene una discapacidad cuando, por una enfermedad o patología, tiene una limitación para realizar una actividad laboral o acción del día a día. Por ello, la Administración pone a disposición de los ciudadanos varias prestaciones con el objetivo de sufragar el perjuicio económico que puede originar sufrir esta discapacidad. En función de ser igual o superior al 33% o si pasa del 65%, se tendrán una serie de beneficios.

La prestación que engloba todo ello es la de incapacidad permanente. «Es una prestación que se reconoce al trabajador cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral», dice la Seguridad Social en su página web.

La prestación por incapacidad permanente se divide en función de los grados. La parcial para las personas con menos de un 33% de discapacidad, la total para la profesión habitual (se permite desempeñar otra función), absoluta para el desempeño de cualquier profesión y la de gran invalidez, para los que necesitan de ayuda para desenvolverse en su día a día. Para las personas que no cumplan con los requisitos, también se podrán aprovechar de la pensión no contributiva (no se exige un mínimo de años cotizados) por invalidez de la que se pueden aprovechar las personas con una discapacidad superior al 65%. La cantidad asciende a 7.905,80 euros en 14 pagas en 2025.

Beneficios fiscales para las personas con discapacidad

La Agencia Tributaria también establece una serie de beneficios fiscales para las personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Por ello, las personas que cumplan con estos requisitos podrán beneficiarse en la próxima campaña de la declaración de la renta que arranca el miércoles 2 de abril hasta el próximo 30 de junio.

En la próxima campaña, estas personas tendrán derecho a una reducción de 3.000 euros en la base imponible y aumentará hasta 7.750 euros en caso de necesitar de terceras personas para las actividades básicas del día a día o si presentan movilidad reducida. Para llegar a esta cantidad, los beneficiarios tendrán que tener una discapacidad igual o superior al 65%. También se podrán deducir hasta 1.200 las personas que tengan un descendiente, ascendiente o cónyuge con discapacidad. Si una persona realiza obras en su vivienda para adaptarla a una persona con discapacidad, la ley da la posibilidad de desgravar hasta 12.080 euros.

Por lo que respecta al IVA, será reducido al 4% para las personas con discapacidad igual o superior al 33% para la adquisición y adaptación de vehículos a motor dedicados al transporte de personas con discapacidad, la adquisición de silla de ruedas y las prótesis, ortesis u otros implantes.

Ventajas en el mercado laboral

Las personas con una discapacidad igual o superior al 33% también tendrán una serie de beneficios a la hora de acceder al mercado laboral. En la empresa privada se tendrá que reservar un 2% de las plazas a estas personas si la sociedad está formada por más de 50 personas, mientras que en la administración pública se tendrá que reservar el 7% de las plazas ofertadas. Por lo que respecta al acceso a la vivienda, el Plan Estatal de acceso a la vivienda también aboga por las ventajas en el alquiler a las personas con discapacidad.

En materia de transporte, las personas con discapacidad tendrán una exención en el impuesto de matriculación, además de que estarán exentos en pagar el Impuesto de Circulación. Los que no tengan vehículo propio también podrán disfrutar de grandes descuentos en los medios de transporte de algunas localidades. En Renfe también podrán disponer de la tarjeta dorada, que es de validez anual y que permite a los beneficiarios disfrutar de precios más bajos.