La SEPI sobrepasa el 23% de Indra tras comprar el 3,21% que poseía la familia March por 62 millones

Corporación Financiera Alba, holding de la familia March, ha vendido por 62,3 millones de euros el 3,21 % de la participación que le quedaba en la tecnológica española Indra a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se alza con el 23,89 % de la sociedad.

Esta operación, comunicada este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se produce después de que en diciembre Corporación Alba vendiera una participación del 5 % de Indra a Sapa Plasencia Holding, sociedad vasca de inversiones, que participa en el consorcio español que está inmerso en la compra del fabricante de motores aéreos ITP Aero a la británica Rolls Royce.

En total, Coporación Alba ha vendido a la SEPI 5,6 millones de acciones a 11 euros por título, 62,3 millones de euros, lo que supone la obtención, en el ejercicio actual, de una plusvalía contable antes de impuestos de 8,4 millones de euros. Alba, que era uno de los principales accionistas de Indra, culmina así su desinversión en esta sociedad.

Un tercer consejero

Esta operación se produce después de que la SEPI pidiera al Consejo de Administración de Indra nombrar a un tercer consejero dominical en la tecnológica española, teniendo en cuenta los pasos que está dando para aumentar su participación en la sociedad hasta el 28%.

En el consejo de Indra quedará previsiblemente vacante el puesto de Alberto Terol, presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, vicepresidente del Consejo y consejero coordinador, que «ha manifestado su intención de dimitir o cesar en todos sus cargos» en la Junta General de Accionistas, que se celebrará el 23 de junio, tras doce años en el mismo.

En dicho consejo hay trece miembros, con lo que si se ciñeran estrictamente a la regla de la proporcionalidad, a SEPI le correspondería este tercer consejero, teniendo en cuenta que tiene más del 23% de las acciones de Indra, según han explicado a EFE fuentes cercanas a estas empresas. Este tercer consejero se podría nombrar si se produjera una vacante, bien la de Terol u otro, o mediante la ampliación de este órgano hasta 14 vocales. En cualquier caso, ésta es una decisión que se debe de aprobar por el Consejo de Administración.

De momento, se está constituyendo el consorcio industrial español, que adquirirá el 30% de ITP junto con el fondo de inversión estadounidense Bain Capital, que adquirirá el otro 70%. El coste total de la operación supondría 1.700 millones de euros. Indra estuvo interesada en comprar ITP a Rolls-Royce en el pasado, operación que no fructificó. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recientemente preguntada por EFE por este asunto, no descartó que fuera Indra la que entrara en ITP, aunque tampoco lo confirmó. No quiso aludir a empresa alguna.