Ruegan a Mercadona que reponga este producto: «Que vuelva por favor»

Los clientes de Mercadona lo tienen claro, ruegan en las redes sociales que vuelva un producto imprescindible para el desayuno o merienda de millones de personas. Las galletas maría hojaldradas ya no están disponibles en los supermercados Mercadona. Este clásico que no podemos dejar de mojar en la leche, el chocolate o el café quizás no vuelva jamás a las estanterías. De momento la revolución ha empezado en redes sociales, pidiendo que repongan este producto. La demanda de una madre ha iniciado la lucha por volver a ver las galletas hojaldradas en Mercadona.

Mercadona recibe la petición para que reponga este producto

@Mercadona hola buenas!

¿Se ha retirado la galletas maría hojaldradas? No las encuentro! Mi niño es lo que desayuna con su leche todas las mañanas,que vuelva por favor 😕 — Patri Diaz (@Patri_Aza) August 20, 2022

Una madre no puede evitar preguntarse por qué no están las galletas que desayuna su hijo todas las mañanas. No son unas galletas cualquieras, sino que forman parte del surtido de galletas hojaldradas que ha conquistado a los clientes de Mercadona por todo lo alto. Esta es la petición y la respuesta de la cadena de supermercados.

Tal como preguntan en redes sociales: “¿Se ha retirado las galletas maría hojaldradas? ¡No las encuentro! Mi niño es lo que desayuna con su leche todas las mañanas, que vuelva por favor”. Un desayuno a base de galletas y leche es de lo más común. Muchos niños reciben esta dosis de energía para emprender una jornada que los llevará a hacer un sinfín de actividades.

Con la vuelta al cole tan cerca una madre se pregunta por qué no está este dulce tan especial en las estanterías de Mercadona. La respuesta de la cadena de supermercados no deja lugar a dudas: “Gracias por escribirnos. Lamentamos comunicarte que no se encuentra disponible en nuestro surtido. No obstante, nos ponemos en contacto con los responsables para que lo tengan en cuenta. Un saludo.”

Tendrán en cuenta que son muchos niños y no tan niños los que mojaban las exquisitas galletas de Mercadona en la leche. Un producto de primera necesidad que parece que de momento no estará disponible en las estanterías, pero quizás vuelva con el regreso a las aulas de los más pequeños.

Las galletas hojaldradas de Mercadona se han convertido en un elemento que ha llamado la atención de un grupo de consumidores que necesitaba de este dulce en su día a día. Las redes sociales se han hecho eco de su desaparición y quizás estén listos para afrontar su regreso en breve. Todo es posible con una cadena de supermercados que no deja de retirar, pero también de crear novedades.