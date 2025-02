El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha expresado su deseo de que la ‘auto-OPA’ que va a lanzar la compañía sobre el 10% de su capital «sirva para acabar con esas teorías de que esto es una jaula de grillos o que estamos sentados en una bomba de relojería». Asimismo, no ha descartado adquisiciones en el futuro, aunque «no cualquier cosa ni a cualquier precio».

«Yo nunca me he sentido en guerra, no he sentido nunca un conato de incendio en Naturgy», ha apostillado Reynés pese al intento de los fondos accionistas de nombrar un consejero delegado el año pasado. Y ha añadido: «La OPA no es un proyecto defensivo porque eso significaría que tenemos enemigos y no tenemos enemigos, ni muchísimo menos esos enemigos están dentro. Sería un poco esquizofrénico».

El presidente de la energética ha hecho estas declaraciones en la presentación de los resultados anuales y de su nuevo plan estratégico 2025-2027. Este plan incluye esa OPA de la propia Naturgy sobre el 10% de su capital para revenderlo en mercado y aumentar su liquidez en Bolsa y alcanzar un free float del 15% del capital. De esta forma, espera volver a los índices internacionales MSCI.

Los accionistas de referencia de la empresa -Criteria, CVC, BlackRock e IFM- se han comprometido a acudir en el porcentaje que corresponde a cada uno. De esta forma, los fondos que quieren salir del accionariado podrán vender una parte de su capital, mientras se negocia un nuevo intento de OPA entre Criteria -el holding de La Caixa- y la emiratí Taqa, como informó OKDIARIO. El precio de la oferta sobre el 10% se ha fijado en 26,5 euros por acción, lo que el mercado entiende que es una referencia para esa posible OPA sobre el 100%.

Subida del dividendo

El plan estratégico también contempla una subida del dividendo hasta 1,9 euros por acción en 2027, mientras que espera que el beneficio neto se mantenga en los niveles actuales. Esto implicará una nueva subida del pay-out (parte del beneficio que se reparte a los accionistas) que ya se encuentra en torno al 85%.

En total, el plan tendrá un coste de 19.000 millones, de los que 6.400 se destinarán a inversión. Se financiará principalmente con la caja que genere el negocio pero también con un importante aumento de la deuda de los 12.000 millones hasta 16.000. No obstante, Reynés ha asegurado que no pondrá en peligro el rating BBB de S&P, que es un objetivo irrenunciable para Naturgy.

Este plan no contempla ninguna adquisición de empresas, si bien el presidente ha asegurado que aprovecharán las oportunidades que se presenten. En todo caso, ha dejado claro que «no creemos que tengamos que comprar cualquier cosa a cualquier precio, sino las cosas que tocan al precio que toca».