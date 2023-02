El 2023 comenzó con una revalorización de las pensiones de los jubilados, con un aumento ya aplicado desde el 1 de enero del 8,5% del que también se han beneficiado las pensiones de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor familiar. Pero además se mantiene el aumento extraordinario para otras pensiones de las que a continuación os ofrecemos todos los detalles: estos son los requisitos por los que podrías ganar 900 euros más de pensión en 2023.

Cómo ganar 900 euros más en tu pensión

Gracias a que para este 2023 se ha decidido mantener el aumento del 15% en las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y el Ingreso Mínimo Vital que ya que aplicó en 2022 para hacer frente la inflación, vas a poder beneficiarte de nuevo de ese incremento este año, lo que se puede traducir en 900 euros más.

La medida, aplicada desde julio de 2022 y un principio para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania era de carácter extraordinaria y tenía una fecha límite fijada para el el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, el Gobierno decidió que se extendiera a lo largo de todo este 2023.

Qué son las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son aquellas que se conceden a personas en en situación de necesidad protegible, no cuentan con recursos suficientes para su subsistencia y que nunca hayan han cotizado o que no hayan alcanzado el tiempo suficiente para poder cobrar una pensión contributiva. Una ayuda gestionada por cada comunidad autónoma de modo que no se debe solicitar al SEPE o Seguridad Social.

Eso sí, los requisitos se mantienen en todas las comunidades y en el caso de solicitar una pensión de invalidez se han de tener más de 18 años y no superar los 65 años. Para la modalidad de jubilación se deben haber cumplido los 65 años. Para los dos casos se ha de acreditar que no se tienen rentas o ingresos suficientes para subsistir.

Previo a la subida, el importe de estas pensiones era de 5.899 euros anuales, con dos pagas extraordinarias de verano y Navidad. En 2023 los pensionistas podrán cobrar 885 euros más, de modo que se situará en los 6.784,54 euros en 14 pagas de 484,61 euros al mes. De este modo, se puede cobrar unos 900 euros en total de pagas extraordinarias en los meses de junio y noviembre.

Cuánto se va a abonar por las pensiones contributivas

Estas son las cuantías de cómo van a quedar las pensiones contributivas en 2023:

Íntegra : 484,61 euros

: 484,61 euros Mínima : 121,15 euros

: 121,15 euros 2 beneficiarios : 411,92 euros

: 411,92 euros Complemento 3ª persona : 242,31 euros

: 242,31 euros Íntegra más el complemento 3ª persona: 726,92 euros

El complemento se recibe en el caso de que el beneficiario resida en una vivienda de alquiler como titular del contrato y no tenga una vivienda en propiedad.