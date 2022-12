Repara Tu Deuda: Descubre dos nuevos casos de éxito de la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad

Dos casos 100% verídicos y auténticos que nos dejan con la boca abierta. Son anónimos, puesto que el daño psicológico que puede generar vivir momentos donde las deudas sobrepasan, incapacita y bloquea a la hora de expresar todo el terror que haya podido vivir durante ese tiempo el deudor.

Se trata de un hombre de Alcantarilla en Murcia. Se fue a su país (Ecuador) para ayudar a sus padres económicamente y se vio en la necesidad de pedir tarjetas y préstamos para poder solventar todas las cargas familiares allí y poder vivir en España. Su deuda aumentaba a 33.617€.

En este otro caso, otro hombre, esta vez de Guadalajara, vivía con su ex pareja y todos los préstamos que pedían iban a nombre de él. Al separarse, ella no se quiso hacer cargo de nada y todo recayó sobre él. Intentó solventarlo solicitando algunos préstamos más ya que era autónomo y en esa época no le iban bien las cosas. Su deuda aumentó a los 19.798€.

Cabe decir, que ambos casos están completamente recuperados y solventados y no tienen ninguna deuda gracias a la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad.

