Si este registro que incluye recabar cerca de 18 datos para que un cliente se aloje en el hotel no se hace de forma correcta o tiene errores también puede conllevar multas. «Se incluyen sanciones en el caso de que haya errores en el registro. Por ejemplo, existe una multa por escanear un DNI o pasaporte, entonces, ¿qué pretenden qué todo este registro se haga a mano? ¿Qué rellenen los clientes un formulario a mano cuando son de otras nacionalidades?», aclara.

«Se trata de un registro que no se exige en Europa porque va contra el principio de minimización de datos de la Unión Europea y la libre circulación de personas en la UE», defiende.

En concreto, el principio de minimización de datos se define en el artículo 5.1 c) del Reglamento UE 2016/679 como la garantía de que únicamente se están tratando los datos precisos para los fines específicos del tratamiento.

Un Real Decreto cuestionado en Europa

Las patronales del turismo de la Unión Europea ya han mostrado su descontento con esta medida que también les afecta, ya que, por ejemplo, las agencias de viajes extranjeras deben enviar esta amplía información de datos de los clientes. «En la Unión Europea han puesto el grito en el cielo todas las patronales diciendo que este registro es inadmisible», afirma.

«España ya es el único país de Europa que registra las entradas de los viajeros y se las tiene que mandar a la Policía, a la Guardia Civil y a todos los demás países de Europa en caso de delito. Pero es que este Real Decreto llega mucho más lejos», asegura.

Una gran mayoría de viajeros prefieren ya instalarse en casa de familiares y amigos para evitar estos registros. «Más del 50% de los viajeros extranjeros y el 70% de los españoles ya no pasan por una recepción cuando se alojan fuera de su casa», explica.

«Este Real Decreto fue hecho en el año 2021 a espaldas no solamente nuestro, sino a espaldas de los cuerpos y fuerzas del estado. De hecho, desde el año 2021, este Real Decreto ha tenido ya tres prórrogas para adaptarlo. No tiene sentido aplicar un registro de viajeros que en el resto de Europa no se pide, y que también incluye sanciones si tiene errores», aclara.