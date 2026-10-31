Qué tiendas están abiertas el día festivo 1 de noviembre: horario de Zara, Ikea, El Corte Inglés, Decathlon…

El domingo 1 de noviembre de 2026 se celebra el Día de Todos los Santos, una jornada festiva en toda España. Sin embargo, que sea festivo nacional no significa que todas las tiendas vayan a cerrar sus puertas: la apertura depende de la normativa comercial de cada comunidad autónoma y de la decisión de cada empresa. Zara, IKEA, El Corte Inglés o Decathlon abrirán algunos de sus establecimientos en ciudades como Madrid o Zaragoza.

El origen de esta celebración se remonta a hace más de mil años y está relacionado con el Papa Gregorio III, que ocupó el pontificado entre los años 731 y 741. Durante su mandato, consagró una capilla de la Basílica de San Pedro en honor a Todos los Santos. A mediados del siglo IX, concretamente en el año 835, el Papa Gregorio IV extendió esta festividad a toda la Iglesia, durante el reinado de Luis el Piadoso, emperador de Occidente y rey de los francos. Se cree que se escogió el 1 de noviembre porque coincidía con una celebración de los pueblos germanos.

Tiendas que abren el 1 de noviembre

«El número mínimo de domingos y festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de dieciséis. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de diez el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada.

Cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo o día festivo en que ejerza su actividad. La determinación de los domingos o días festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios, con el mínimo anual antes señalado, corresponderá a cada Comunidad Autónoma para su respectivo ámbito territorial», determina el ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Algunos establecimientos de El Corte Inglés abren los domingos y festivos, aunque los horarios pueden variar; la franja más habitual es de 11:00 a 21:00 horas. En la misma línea, IKEA presenta diferencias entre sus tiendas; por ejemplo, IKEA Zaragoza ha publicado que abrirá el 1 de noviembre de 11:00 a 20:00 horas. En cambio, IKEA Diagonal, en Barcelona, indica que permanecerá cerrada.

Decathlon abrirá el 1 de noviembre en algunos establecimientos situados en zonas comerciales con permiso de apertura. Es el caso de la tienda de Torre Outlet, en Zaragoza, que atenderá al público de 10:00 a 22:00 horas.En Madrid, Decathlon Usera, situado en la calle del Simca, 123, también abrirá sus puertas el domingo 1 de noviembre; su horario habitual es de 9:30 a 22:00 horas.

Zara cuenta con establecimientos en Madrid que habitualmente abren los domingos y festivos, como los de Gran Vía, 34, y Preciados, 18, cuyo horario habitual es de 10:00 a 22:00 horas. La tienda de Princesa, 58, abrirá el 1 de noviembre de 11:00 a 21:00 horas.

Comunidad de Madrid

Los supermercados de Mercadona en la Comunidad de Madrid permanecerán cerrados el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre. Por este motivo, los clientes habituales de la cadena tendrán que adelantar sus compras al sábado 31 de octubre, jornada en la que los establecimientos abrirán con su horario habitual, de 9:00 a 21:30 horas.

Carrefour tiene establecimientos que abren los domingos y festivos, aunque no existe una confirmación de apertura general para todas sus tiendas. La propia cadena indica que muchos centros mantienen su actividad el 1 de noviembre, pero también advierte de que los horarios pueden variar de un establecimiento a otro.

Lidl cuenta con varios supermercados que habitualmente abren todos los días de la semana, como los situados en la calle de Campezo, 10, y en General Díaz Porlier, 8. Ambos anuncian un horario de 9:00 a 22:00 horas. Sin embargo, este horario habitual no supone una confirmación de apertura para el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.

ALDI sí ha anunciado horarios especiales para el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre en varios supermercados de Madrid: los establecimientos de la avenida de Santa Eugenia, 4, y de la calle Cerilleras, 4 abrirán de 10:00 a 21:00 horas. Por su parte, la tienda situada en la calle de Campezo, 12, tendrá un horario más amplio, de 10:00 a 22:00 horas.

Finalmente, Ahorramás ha confirmado que algunos de sus supermercados abrirán el lunes 2 de noviembre. Entre ellos se encuentran los establecimientos de la calle de Peña Atalaya, 87, y de la avenida de Rafael Alberti, 8, de 9:00 a 15:00 horas.

Centros comerciales

El domingo 1 de noviembre de 2026 muchos centros comerciales de la Comunidad de Madrid abrirán sus puertas pese a ser festivo nacional: