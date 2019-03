¿Qué es un Satoshi?

Diversas criptomonedas.

El precio de un bitcoin, en la actualidad, oscila alrededor de los 4.000 dólares. Ello no significa, pero, que haya que disponer, como mínimo, de esta cantidad de dinero para poder invertir en esta criptomoneda. Aquéllos que no dispongan de tanto dinero o no quieran arriesgar tanto capital tienen la opción de adquirir fracciones de ella.

El precio de un bitcoin, en la actualidad, oscila alrededor de los 4.000 dólares. Ello no significa, pero, que haya que disponer, como mínimo, de esta cantidad de dinero para poder invertir en esta criptomoneda. Aquéllos que no dispongan de tanto dinero o no quieran arriesgar tanto capital tienen la opción de adquirir fracciones de ella. Para ello, se han creado unidades de medida menores para ayudar a realizar esta operación. Una de las más conocidas es el Satoshi. En este caso, la equivalencia es de 100 millones de Satoshi por cada Bitcoin. La razón de este nombre tiene origen en el creador de Bitcoin, que se hace llamar Satoshi Nakamoto. Su identidad es uno de los grandes interrogantes que giran alrededor de esta criptomoneda. Poseedor de un millón de bitcoin, tampoco las personas que trabajan para Bitcoin conocen realmente quién es. De hecho, fueron los desarrolladores de la criptomoneda a quienes su inventor cedió tal acción los que decidieron que, en honor al considerado creador del Blockchain, esta fracción llevaría su nombre. ¿Para qué se utiliza Satoshi? Esta fracción tan extremadamente pequeña de Bitcoin no se utiliza de forma tan habitual para la adquisición de tokens. Su uso más extendido es para referenciar la evolución del valor de las altcoins con menos cotización con el Bitcoin o para ofrecer recompensas a jugadores online. De hecho, existe el llamado “Blockchain game”, que permite a sus usuarios conseguir miles de Satoshi en caso de ganar el juego. Una vez se ha llegado a la cifra de 20.000, es posible guardarlos en una billetera de Coinbase. Del mismo modo, exigen Apps que permiten la descarga de Satoshi de forma gratuita. Todo ello, con la finalidad de fomentar la adquisición de criptomonedas y darlas a conocer ante aquel público que no está tan familiarizado. ¿Qué otras fracciones de Bitcoin existen? Existen otras fracciones de Bitcoin que también se utilizan de forma habitual. Hay que tener en cuenta que Satoshi es la más pequeña, por lo que las otras fraccionan Bitcoin de una forma menos acusada. Existen, por ejemplo, los BITs, que equivalen a 100 Satoshi (o, lo que es lo mismo, 1 Bitcoin equivalen a 1 millón de BITs). Otra medida utilizada es la mBTC, que son 100.000 Satoshi. En este caso, por lo tanto, 1 Bitcoin son 1.000 mBTC. Finalmente, encontramos el cBTC, que son 1 millón de Satoshi o, lo que es lo mismo 100 cBTC equivalen a 1 Bitcoin.