Muchos propietarios de una mascota no pueden evitar realizar la eterna pregunta, de sí pueden o no ir a Ikea con ella. La gran tienda de muebles y decoración ha dado con una respuesta clara y contundente que puede cambiar la forma de pasar tiempo en familia. Llevar o no a nuestra mascota esa tarde de sábado en la que vamos a pasear por Ikea en busca de las últimas novedades o aquellos elementos que nos pueden cambiar la vida. Esto es lo que debemos tener en cuenta si queremos ir a esta tienda.

Tenemos la respuesta a la pregunta de si puedo ir a Ikea con mi mascota

La eterna pregunta por fin tiene una respuesta que puede golpearnos de lleno, ya sabemos sí podemos ir o no, con nuestra mascota a Ikea. La respuesta es que sí, no solo con una, sino con dos con familia máximo. Por lo que, si tenemos dos perros, pueden venir de compras con algunas restricciones lógicas.

Tal y como pone Ikea en su página web: “Se permite la circulación de mascotas en todas nuestras instalaciones excepto en las áreas de Restaurante, Bistro y Tienda Sueca, donde solo podrán acceder perros de asistencia debidamente acreditados. Está permitido el acceso a la zona de consumo solo en aquellas tiendas donde haya habilitada una terraza exterior.”

Los perros de asistencia, evidentemente, no hay ninguna duda de que pueden acceder perfectamente a este tipo de instalaciones. Aunque la duda está siempre en las mascotas propiamente. Son las que pueden acceder, pero con condiciones, algo que seguro que todo propietario es capaz de hacer.

Además, de las normas básicas, como no subirse al mobiliario o hacer sus necesidades, hay que llevar a la mascota siguiendo una normativa: “Las mascotas (sean del tipo que sean) deben estar acompañadas y sujetas con correa no extensible de máximo 1,5m en todo momento durante su visita a IKEA. En ningún caso se permite la circulación de mascotas sueltas dentro de nuestras instalaciones. En ningún caso, las mascotas podrán ser dejadas sin custodia ni ser atadas a objetos o mobiliario de IKEA, ni en el interior ni en las zonas exteriores.”

En caso de ser de raza peligrosa, se debe llevar el animal con bozal y correa corta, tal y como marca la ley. Por lo que de esta forma podremos ir a comprar a Ikea con nuestra mascota.