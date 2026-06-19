¿Puedes ir sin camiseta por la calle en Madrid ahora que es verano y las urbanizaciones han abierto sus piscinas? Esto dice la ordenanza municipal

Con la llegada del verano viene de la mano una crecida en las temperaturas y en la sensación de calor al salir a pasear a la calle. Bajo el sol abrasador, es normal no poder resistirse a la tentación de quitarse la camiseta para refrescarse un poco más; sin embargo, aunque ya estemos acostumbrados a ver a gente caminando sin ella por la vía pública, esto es ilegal.

Inclusive si es un paseo a comprar algo al supermercado más cercano a la piscina, esta acción acarrea consigo una multa que la Comunidad de Madrid impone por incurrir en un delito al pasear por la calle sin ninguna prenda de vestir que cubra el torso.

¿Qué dice la ley sobre esto?

La respuesta del marco legal a esto es clara. Aunque no existe una ley específica que regule la vestimenta en la vía pública, las ordenanzas municipales son las encargadas de poner los límites, a pesar de que no haya una ley que regule específicamente el uso de la vestimenta en la vía pública.

Esta multa corresponde al gobierno autonómico del municipio donde te encuentres. La ley funciona de diferente manera dependiendo del punto de España donde te encuentres, siendo las zonas costeras las que más regulación tienen al respecto.

¿Puedo ir sin camiseta por Madrid?

La ordenanza municipal en Madrid dice que sí se puede caminar por la vía pública sin camiseta, aunque con varios matices. Como tal, no existe una ley que estipule dónde están los límites, sino que son los propios agentes de la ley los que determinarán si estás incurriendo en un delito contra el orden público.

La diferencia entre poder caminar correctamente con el torso destapado y estar incurriendo en un delito radica en los lugares donde se esté caminando. Si una persona camina sin camiseta por alguno de los parques o entornos naturales de la ciudad, así como cerca de los recintos deportivos, no representa un delito. Sin embargo, una persona no puede caminar a pecho descubierto por mitad de la Gran Vía.

Lugares donde sí está prohibido

Una de las ciudades donde más llama la atención que esto esté prohibido es Barcelona. En la ciudad condal, está estrictamente prohibido pasear sin camiseta. Estas multas pueden rondar entre los 120 y los 300 euros, aunque esta restricción no afecta a la playa ni al paseo marítimo. En Salou la situación es similar, aunque normalmente los agentes de policía dan un aviso antes de poner la multa.

Otro ejemplo es Mallorca, donde solamente se permite caminar sin camiseta en el paseo marítimo de la Playa de la Palma. En el resto de la ciudad, las sanciones van desde los 100 hasta los 200 euros. Mismo caso que el de Alicante, donde ir con el torso desnudo puede suponer una multa de hasta 750 euros. Tampoco se permite ir sin camiseta en Marbella, Málaga y Sevilla, aunque lo mejor en estos casos es consultar la ordenanza municipal de dicha ciudad.