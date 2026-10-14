Un pueblo de León subasta su único bar por sólo 5 euros al mes y sin tener que pagar la luz, la calefacción y el wifi

Encontrar un bar por cinco euros al mes y sin tener que asumir gastos como la electricidad o la calefacción parece una oferta difícil de rechazar. Sin embargo, detrás de esta propuesta hay un reto que va mucho más allá de gestionar un negocio hostelero. La Devesa de Boñar, una pequeña localidad de León, busca a alguien que se haga cargo de su bar del pueblo para evitar que desaparezca uno de los espacios fundamentales para la vida social del pueblo.

Un alquiler de cinco euros con gastos incluidos

La Junta Vecinal de La Devesa de Boñar, localidad perteneciente al municipio leonés de Vegaquemada, ha fijado un precio de apenas cinco euros mensuales más IVA para la concesión del establecimiento. Además, la propia junta asumirá diferentes gastos, entre ellos la electricidad, la calefacción, la conexión wifi y los seguros de responsabilidad civil, robo e incendio.

La iniciativa pretende facilitar la llegada de una persona dispuesta a mantener el servicio en funcionamiento. Según la información, la junta también se hace cargo de los electrodomésticos del local, dentro de las condiciones previstas para esta concesión.

La condición que lo complica

Aunque el precio del alquiler resulta llamativo, la propuesta tiene una exigencia importante, ya que el bar deberá permanecer abierto hasta seis días a la semana durante todo el año. Esto supone mantener la actividad incluso en los meses más complicados, cuando la población disminuye y apenas hay movimiento en las calles.

La Devesa de Boñar cuenta con poco más de 60 habitantes censados. Durante el invierno, según las informaciones difundidas sobre la subasta, apenas cuatro vecinos pueden llegar a pasar por el establecimiento. La situación cambia con la llegada del buen tiempo, cuando aumenta la actividad y el pueblo recibe más visitantes.

Una subasta para mantener vivo el pueblo

La subasta pública está prevista para el sábado 17 de octubre, a las 12:00 horas, en el propio bar. La propuesta ha despertado interés más allá de León y, según los medios locales, la Junta Vecinal ha recibido consultas de personas de distintos puntos de España e incluso de Ecuador.

Pero el objetivo no es únicamente encontrar a alguien que se ponga detrás de la barra. En localidades pequeñas, estos establecimientos sirven para conversar, jugar a las cartas, tomar un café y encontrarse con otros vecinos. Su desaparición puede dejar un vacío difícil de sustituir, especialmente para quienes pasan buena parte del año en el pueblo.