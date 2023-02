El producto que la OCU recomienda eliminar para siempre del carrito de la compra

Los informes sobre determinados grupos de alimentos o productos en concreto siempre resultan muy interesantes, ya que ayudan a que se pueda eliminar de la alimentación todo aquello que no es saludable, especialmente cuando incluso no se recomienda ni para darse un capricho en un día especial. Hoy te mostramos un producto de supermercado que la OCU recomienda no meter jamás en el carro de la compra por ser bastante malo a nivel nutricional… ¡olvídate para siempre de volver a comer esto!.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elabora con frecuencia informes sobre diferentes productos para que la ciudadanía sepa qué esperar de cada producto, especialmente en lo que a su calidad se refiere, tanto si es un producto de alimentación como cosméticos, etc.

Las natillas de supermercado, lo peor según la OCU

La OCU siempre realiza sus informes poniendo al frente del estudio a un grupo de expertos que sepan analizar con todo detalle tanto la composición como la calidad, funcionalidad, prestaciones, etc. En este caso, los resultados de este nuevo estudio son demoledores, tanto que la OCU recomienda no volver a comprar jamás en un supermercado algo que es muy habitual ver en los carros de la compra: las natillas.

Las natillas son uno de esos postres tradicionales que cautivan tanto a niños como a adultos, un postre que gusta en cualquier momento del día y que probablemente todos recordemos de nuestra infancia, en casa de nuestras abuelas, un montón de cuencos en la nevera con las natillas y una galleta María encima… ¡una delicia!. Las auténticas natillas, las caseras, siempre serán recomendables, pero las de supermercado, eso ya es otro cantar que hay que evitar, según la OCU.

La versión industrial de las natillas deja mucho que desear según el informe de la OCU, en el cual se analizaron nada menos que 33 variedades disponibles en diferentes supermercados españoles, concretamente 13 natillas de vainilla, 12 natillas de chocolate y 8 de vainilla con galleta. Tras el exhaustivo análisis de los expertos de un laboratorio teniendo en cuenta etiquetado, ingredientes, composición nutricional y seguridad alimentaria e higiénica, se llegó a la conclusión de que ni una sola de las natillas es recomendable para un consumo saludable.

Es un dato realmente demoledor, un producto que según este informe supera los 22 g de azúcar por envase, el equivalente a tres sobres de azúcar, y aunque tienen mucha leche, las cantidades de azúcar son exageradamente elevadas, lo que hace que se desaconseje por completo su consumo. También se destaca un exceso de aditivos y aromas artificiales, además de la poca presencia de chocolate o cacao natural en las versiones de chocolate.

Dentro de lo peor, si algún día te quieres comprar unas, las que más puntuación obtuvieron son las de vainilla de Eroski, con 59 puntos de un máximo de 100, mientras que si las quieres de chocolate podrías quizás un día tomarte las Danet de Danone, con 56 puntos. Son las dos ganadoras pero lo cierto es que la puntuación es malísima, mejor hacerlas en casa y disfrutar de unas natillas realmente saludables.