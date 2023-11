Primark nos enamora con su última vajilla viral que querrás para tus cenas de Navidad

Directo de la sección de hogar de Primark, llega un producto que nos ha vuelto a dejar con la boca abierta. La vajilla viral con la que Primark nos enamora y que es perfecta para que la utilices para tus cenas de Navidad. Toma nota, porque no te vas a querer quedar sin ella.

Primark nos enamora con su última vajilla viral

De entre los muchos productos que arrasan en Primark estos días, un plato en concreto se les está agotando por momentos. Se trata del plato llano con efecto festoneado. Y claro, no es un plato cualquiera, es el plato que necesitas para deslumbrar en tus cenas navideñas. ¿Por qué? ¡Porque tiene ese toque festivo que todos estábamos deseando tener en nuestra mesa!

¿Ya le echaste un ojo? Es como si Primark hubiera cogido la tendencia de moda del festoneado y hubiera querido llevarlo a este plato para un resultado realmente espectacular y brillante que nos permite poder tener un plato ideal para cualquiera de los menús que sirvas esta Navidad.

Pero, ojo, que no es solo cuestión de estilo. Este plato no solo luce bien, sino que también está hecho con un 100 % de cerámica de gres. Sí, has leído bien, ¡cerámica de gres! ¿Qué significa eso? Que no solo es bonito por fuera, sino que también es resistente por dentro. Nada de platos que se rompen con el más mínimo golpe, este es el verdadero guerrero de la vajilla.

Y hablemos del color, ese tono crema que tiene es como el fondo perfecto para resaltar tus creaciones culinarias. Desde un plato de carne o pescado hasta unos canapés sofisticados, todo se ve aún más delicioso cuando se sirve en este plato.

¿Y qué decir de ese relieve con textura? Es el detalle que marca la diferencia. No es liso y aburrido, es todo lo contrario. Es como esas texturas que encuentras en los platos de estilo vintage que por otro lado son también tendencia esta temporada.

Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuánto cuesta esta maravilla? Prepárate porque te vas a sorprender, ¡solo 6,00 €! Sí, has leído bien. Por menos de lo que te cuesta un café en alguna cafetería de moda, puedes llevarte a casa el plato con efecto festoneado y convertir tus cenas en un evento que todo el mundo va a comentar.

¿Te preguntas cómo combinarlo? La respuesta es simple: con todo. Este plato es tan versátil que se adapta a cualquier estilo de mesa. Desde la más minimalista hasta la más bohemia, este plato encaja como anillo al dedo. Además, ¿quién dijo que necesitas una ocasión especial para lucirlo? Haz que cada comida sea especial, ¡tú te lo mereces!

¡No te lo pierdas! El plato llano con efecto festoneado Primark es como el billete de primera clase para tus cenas. Pero además es un plato que puedes combinar también con otros productos de la misma gama de Primark, ya que en esta tienda venden también el pack de tres boles festoneados con el mismo diseño y color por solo 5 euros, y el bol grande para pasta que es completamente igual y cuyo precio es de 7 euros.

Así que ya lo sabes, si quieres ser la envidia de tus invitados en estas navidades, el plato llano con efecto festoneado de Primark es tu mejor aliado. No solo es un plato, es una declaración de estilo y buen gusto al que le puedes sumar también esos otros productos festoneados de la misma colección que hemos mencionado. Y recuerda, no es solo lo que sirves en la mesa, sino cómo lo sirves. ¡Brilla con Primark y convierte tus cenas en un auténtico festín!.