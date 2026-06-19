Presta atención al salir de la playa sin camiseta: si te alejas estos metros te pueden poner una multa de hasta 500 euros

Con la llegada del verano, una de las dudas más repetidas entre los bañistas es si pueden salir de la playa sin camiseta sin riesgo de multa. Aunque no existe una prohibición estatal en España, distintas leyes municipales sí contemplan sanciones que pueden llegar a superar los 500 euros, si se considera que se incumplen normas de convivencia o civismo en espacios públicos.

Una norma que depende del sitio

En España no hay una ley nacional que prohíba ir sin camiseta por la calle o alejarse de la playa en bañador. Sin embargo, los ayuntamientos tienen la competencia para regular el uso del espacio público mediante ordenanzas de civismo. Esto significa que cada ciudad puede establecer sus propias reglas, especialmente en zonas turísticas donde se busca preservar una determinada imagen urbana.

En los destinos costeros muy frecuentados, como parte del Mediterráneo o las Islas Baleares, es habitual que estas normativas incluyan la obligación de vestir ropa adecuada fuera de la arena o del paseo marítimo. El objetivo es evitar molestias a residentes y regular el comportamiento en zonas comerciales o residenciales cercanas a las playas.

Multas que llegan a los 500 euros

Las sanciones varían según la ordenanza municipal, pero en muchos casos se sitúan entre los 120 y 500 euros. En algunas ciudades españolas ya se han aplicado multas por circular sin camiseta en zonas urbanas fuera del entorno de baño, especialmente en centros históricos o calles turísticas.

Dentro de la playa o piscinas públicas está permitido, pero al abandonar ese espacio y meterse en la vía pública, la conducta puede considerarse como no correcta y contraria a las normas de convivencia. En estos casos, la policía local puede advertir primero y sancionar si no se pone la camiseta o pantalón.

¿Qué se considera ‘zona de playa’?

Uno de los puntos claves de esto es la delimitación del espacio. No todas las calles cercanas al mar se consideran «zona de baño». En muchos municipios, el paseo marítimo o la primera línea de edificios ya forman parte del espacio urbano regulado por ordenanzas de civismo, donde sí puede exigirse vestir adecuadamente.