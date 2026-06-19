Mallorca declarará Bien Cultural paleontológico el único espacio virgen protegido de la costa de Palma

El Consell de Mallorca ha iniciado los trámites para declarar toda la zona de Es Carnatge, el único espacio virgen protegido de la costa de Palma, Bien de Interés Cultural en la categoría de zona paleontológica, por existir vestigios de restos animales o vegetales fosilizados, definidores de la historia geológica de este lugar.

La institución insular ha incoado por ello el correspondiente expediente de declaración y suspendido la tramitación de las licencias municipales de parcelación, edificación o derribo en la zona afectada y, también, la suspensión de los efectos de las licencias ya concedidas.

La declaración se deberá adoptar en el plazo máximo de veinte meses a contar desde la fecha de iniciación del procedimiento, el cual caducará una vez transcurrido ese plazo.

El yacimiento de Es Carnatge está conformado por un conjunto de depósitos de playa en distintas terrazas y alturas, situadas entre los barrios del Coll den Rabassa y Can Pastilla. Ocupa uno de los pocos sectores litorales no urbanizados del término de Palma y es conocido desde el siglo XIX, si bien se empieza a estudiar e interpretar con mayor intensidad a mediados del siglo pasado por los investigadores Juan Cuerda y Andreu Muntaner.

Desde entonces ha sido fechado y servido de referente en estudios internacionales, siendo el yacimiento del pleistoceno más publicado y divulgado de todo el archipiélago y referencia por los estudios de cambio climático.

Aunque los topónimos cambian según la fuente, en términos generales se pueden diferenciar los siguientes afloramientos: Punta Reflector, Cala Pudent (o Campo de Tiro), el Carnaje, Son Mosson y la Cueva de Sa Gata-Pineda.

Estos afloramientos son importantes para el conjunto faunístico pleistoceno, principalmente en lo que se refiere a los moluscos marinos, con más de 60 especies diferentes. Los restos mejor conservados están en la zona de Cala Pudent y las casas de Es Carnatge.

En Cala Pudent se identifican dunas fósiles, un paleosuelo formado por limos rojos con fauna terrestre fósil y semillas, y restos de una playa pleistocena con fauna marina. En las siguientes playas de Es Carnatge se observan hasta tres niveles marinos pleistocenos con fauna significativa y separados por limos rojos que indican diversas transgresiones y regresiones marinas rápidas en pocos miles de años, todo por el último interglacial.

Las especies extintas más significativas de estos afloramientos son: Tethystrombus latus y Cornus textudinarius. La roca más característica del yacimiento es la calcarenita formada por pequeños fragmentos de moluscos, clastos de caliza y un conjunto muy amplio de microfósiles, fruto del proceso geológico de cementación del sedimento.

En el sureste de Son Mosson, se localiza una zona de dunas fósiles más recientes, depósitos formados por acción del viento hace unos 200 mil años.

En una de estas dunas fósiles pueden observarse las huellas de Myotragus balearicus, especie de bóvido que vivió en las islas Baleares hasta aproximadamente el año 3.000 a.C. y que quedaron a la vista con los trabajos de extracción de marés.

El entorno de protección se extiende del paseo hasta la carretera, incluyendo buena parte de la duna fósil, cerrando al noroeste con las instalaciones de San Juan de Dios y al sureste con la zona urbanizada de Can Pastilla, espacios ya antropizados. La superficie de este entorno protegido es de 31 hectáreas.