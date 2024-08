El precio de del plátano de Canarias está alcanzando mínimos drásticos en un contexto en el que el precio de la cesta de la compra no para de subir. En concreto, según el último informe de Asufin, el plátano canario ha experimentado una bajada espectacular del precio por kilo que en términos mensuales ha descendido un 23,20%.

Como consecuencia, ya se puede encontrar en los lineales de varios supermercados el plátano canario por debajo de los 2 euros.

Una de las causas puede ser el efecto rebote de la gran subida de precio que experimentó este alimento en el 2022 por la erupción del volcán de La Palma, que lastró la producción y exportación de esta fruta. En concreto, el plátano de Canarias, en 2022, tenía un precio en los supermercados que rondaba los 2 euros/kilo, pero fue encareciéndose y superó los 3 euros tras el verano.

La sobreproducción de plátano

El origen de este descenso drástico en el precio tiene que ver con una descompensación entre oferta y demanda. Como ha indicado a OKDIARIO Miguel López, coordinador de Coag en Canarias: «El sector no acaba de encontrar la horma del zapato que le permita casar oferta con demanda, sobre todo en una situación donde el impacto del cambio climático y el aumento de temperaturas adelantan las cosechas».

Otro de los problemas que ha causado esta bajada tan marcada en el precio ha sido la sobreproducción, que ha tenido lugar principalmente durante este verano. «Se ha dado la circunstancia de que este verano ha habido una sobreproducción de plátano porque los ciclos de maduración se acortan, como consecuencia del aumento de las temperaturas», explica López.

Este drástico descenso de precios también tuvo lugar durante el año pasado. «El año pasado fue un desastre por esta sobreproducción. Este año, es cierto que la tendencia de los precios cambió a partir de marzo, sin embargo, ya llevamos prácticamente durante todo el mes de agosto con pica», expone.

Para intentar que el precio no baje por la sobreproducción se recurre a la pica, aunque se trata de una práctica a veces cuestionada. Asimismo, también baja el consumo en verano en favor de otras frutas. «No se puede mandar que se retire del mercado este producto, lo que es la famosa pica, que se retire primero una cantidad y después volver a hacerlo otra vez tan seguido. Además, agosto es un mes muy complicado para el consumo del plátano porque priman otro tipo de frutas», aclara.

Hay que tener en cuenta que la llamada pica es fruta que no se comercializa para evitar la sobreoferta en el mercado de exportación que principalmente es la Península y Portugal, y así eludir los costes de envío cuando está confirmado que no hay precio fuera o este no es suficientemente remunerativo para el agricultor.

Buscar mercados alternativos

Las exportaciones del plátano de Canarias, principalmente, se dirigen al mercado peninsular y al portugués.

«Hay que intentar casar la oferta con la demanda si es posible. Una cosa que siempre se dice y que nunca se lleva a puerto es buscar mercados alternativos. Y este es un tema muy complejo, porque no se puede tampoco estar buscando mercados alternativos de carácter ocasional en función de las fluctuaciones de la producción por el impacto del clima», indica el coordinador de Coag en Canarias.

Una alternativa de nuevo mercado es el plátano ecológico. «Se está empezando a apostar por el plátano ecológico, que se puede colocar en mercados que son más exigentes en cuanto a calidad y a la forma de producir», explica.