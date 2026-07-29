Precio de la luz hoy, miércoles 29 de julio, por horas: el mejor momento para aprovechar la bajada de la luz

Este miércoles 29 de julio, el precio de la luz en el mercado se sitúa en los 120,43 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan un mínimo descenso del precio del megavatio en el mercado de 3 euros con respecto a ayer. Una bajada con respecto a las últimas jornadas, en las que el precio de la luz llevaba experimentando una tendencia de crecimiento. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada, el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este lunes arranca con precios muy elevados. Las cifras se mantienen por encima de los 100 euros durante las primeras horas de la mañana hasta las 10:00 horas, con un pico de 171,17 euros en el tramo de 00:00 a 01:00 horas. A partir de las 10:00 es cuando se produce un desplome de los precios, alcanzando el tramo más barato del día entre las 13:00 y las 14:00 horas, cuando la luz tendrá un valor de 3,02 euros.

Unas cifras de gratuidad que, prácticamente, se mantienen durante gran parte del mediodía y la tarde, ya que, hasta las 16:00 horas, el precio no subirá de los 4 euros. Esta franja es la más recomendada para concentrar las tareas del hogar que ocupen un consumo energético elevado, como poner lavadoras, el lavavajillas o cargar el vehículo eléctrico.

Por contra, el tramo con el precio más elevado lo alcanzaremos en la franja de 21:00 a 22:00, cuando el costo sea de 216,36 euros/MWh. Se recomienda evitar el uso intensivo de electrodomésticos durante esa franja horaria para minimizar el impacto en la factura.

Una jornada que, salvo un tramo horario de alivio, obliga a los usuarios a regular el uso de aparatos eléctricos debido a los precios elevados de la luz, con 16 horas donde los precios superan los 100 euros/MWh.