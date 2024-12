Es posible que no lo estes haciendo bien: la OCU confirma cual es la forma segura de pagar con el móvil

La OCU nos confirma la manera más segura de pagar con el móvil, algo que debemos tener en cuenta y que cambiará para siempre la manera de realizar este simple trámite. Una opción que se ha popularizado y convertido en la apuesta más cómoda para muchas personas, con el teléfono se consigue un acabado de lo más rápido. No necesitamos cargar con la cartera o nuestras cosas personales, solo con la llegada de este teléfono que puede acompañarnos en estos momentos, conseguiremos el acabado que buscamos.

Pero cuidado, quizás no estés haciendo bien eso de pagar con el móvil. Es un sistema seguro que tiene sus peculiaridades. No debe darte miedo hacer eso que todo el mundo acabará haciendo. Es decir, pagar con el teléfono es algo que acabaremos haciendo de una manera o de otra, el futuro de los pagos, quizás alejándonos de estas tarjetas que en su día lo cambiaron todo. Siendo un elemento que se convirtió en una forma diferente de pagar que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta y se estableció como un sistema que ha ganado cada vez más usuarios.

Quizás no lo estás haciendo bien

Dependiendo de la edad que tengamos, quizás acabaremos descubriendo que los pagos han cambiado mucho en las últimas décadas. De los primeros años en los que aparecieron las tarjetas, nos pedían el DNI y la firma para poder realizar una compra en cualquier establecimiento.

Ante una manera de aumentar la seguridad, se llegó a la compra con tarjeta i PIN por lo que, se consiguió hacer realidad una serie de detalles que han acabado siendo los que han marcado la diferencia en estos días. Ese PIN hacia más difícil copiar o duplicar una tarjeta, se necesitaba una combinación de números muy concreta.

Ahora se avanza hacia otro sistema de pago, basado en el móvil. Un elemento que ha acabado siendo el que nos ha acompañado en estos últimos años, llevamos unas décadas con el teléfono acuestas, pero los últimos años ha ido ganando cada vez más y más protagonismo.

El teléfono es algo que no podemos dejar escapar, salir de casa sin teléfono es casi imposible. Por lo que, se ha convertido en la mejor herramienta para poder pagar con conexión directa a nuestra aplicación del banco.

La OCU confirma la forma segura de pagar con el móvil

Antes que nada, la OCU señala los elementos que necesitamos para poder pagar con el móvil, algo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. A partir de ahora podemos saber si estamos preparados para dar ese giro radical, dejar a un lado todo y empezar a pagar con este sistema.

Tener un móvil con NFC (Near Field Communicaction), la tecnología inalámbrica de corto alcance que permite transmitir datos entre dos dispositivos que se encuentren muy próximos. El funcionamiento es similar al de las tarjetas contactless y, al igual que con estas, es suficiente con acercar el móvil al TPV para efectuar el pago. Configurar una app de pagos ( Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay o la app de tu banco).

Que la tienda disponga de un TVP o datafono contactless.

Una vez que tienes los pagos configurados en tu móvil, pagar con él es muy sencillo:

Esperar a que el vendedor introduzca el importe de la compra en el TPV contacless.

Desbloquear la pantalla de tu móvil (normalmente no hace falta hacer nada más, ni abrir ninguna app)

Acercar tu smartphone al TPV por la zona en la que se encuentra el chip NFC (normalmente suele ser la parte superior trasera del teléfono).

Además de los requisitos también nos da una serie de consejos que son fundamentales para poder pagar con el móvil de forma efectiva.

Seguro que siempre cuidas de tu móvil, y valoras la seguridad del terminal y su contenido. Pero además convertir el teléfono móvil en un instrumento de pago implica que deben adoptarse ciertas medidas de seguridad, similares a las que utilizamos con nuestras tarjetas. Toma nota de estos consejos:

Mantener actualizado el sistema operativo.

Instalar un antivirus.

Evitar conectarte mediante redes públicas o no seguras, las que no piden contraseña de acceso.

No dejar el teléfono a la vista de otras personas cuando no se utiliza.

Desactivar el sistema y quitar las tarjetas si se le da a un tercero, por ejemplo, para su reparación.

Asegurarse de que se dispone de un bloqueo de pantalla seguro con un PIN fuerte, un patrón complicado, huella dactilar…

Tener bloqueada la tarjeta SIM con un PIN y evitar que el número sea el mismo que la contraseña usada para desbloquear la pantalla.

Sabiendo todo esto, sólo tenemos que empezar a prepararnos para dar el paso de pagar siempre con el móvil, dejando atrás las tarjetas.